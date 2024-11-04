Добре, що не разом: експертка здивувала повідомленням про принца Гаррі та Меган Маркл

Рішення принца Гаррі та Меган Маркл розділити свої професійні проєкти може виявитися корисним для пари. Герцог і герцогиня Сассекські займаються індивідуальними проєктами: Меган відвідала церемонію в дитячій лікарні Лос-Анджелеса, а Гаррі вирушив сам до Нью-Йорка, Лондона та Південної Африки на благодійні заходи, пише geo.tv.

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За словами PR-експертки Рене Сміт, хоча цей крок може викликати короткострокові спекуляції щодо їхнього подружнього життя, він дозволяє Сассексам створювати бренди, які відображають їхні пріоритети та цінності.

«Гадаю, їхнє рішення займатися окремими брендами справді може зіграти їм на користь у довгостроковій перспективі, хоча в короткостроковій воно обов’язково спричинить чимало громадських спекуляцій, — сказала Сміт. — З погляду PR, ця зміна може дозволити кожному з них створити окремі бренди, які краще відображатимуть їхні різні пріоритети та будуть більш узгодженим із їхніми окремими аудиторіями».

Далі експертка повідомила, що, на її думку, бренд Sussex не зміг досягти свого справжнього потенціалу, оскільки йому не вистачає «імпульсу та цілісної ідентичності» через «різні інтереси» Гаррі та Меган.

«Працюючи самостійно, вони можуть створювати бренди, які демонструють їхні власні цінності, без необхідності постійно узгоджувати інтереси один одного», — зазначила експертка.

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Раніше королівський експерт Хьюго Вікерс розповів, як буде діяти Меган Маркл при розлученні з принцом Гаррі.

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