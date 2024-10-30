Буде вдавати скривджену жінку: експерт про дії Меган Маркл при розлученні з принцом Гаррі

Принца Гаррі попередили, що будь-яка спроба затяжного розлучення з Меган Маркл закінчиться тим, що він буде зображений як «лиходій», так само, як це було з Джонні Деппом та Ембер Херд. Королівський експерт Хьюго Вікерс в інтерв’ю The Sun зауважив, що якщо це станеться, то перетвориться на «виставу-розлучення», а принц Гаррі, швидше за все, буде представлений у ролі лиходія.

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Він пояснив: «Я не знаю і не хочу гадати, коли вона може зробити цей конкретний крок, але ви знаєте, що вона, ймовірно, якимось чином поставить його в незручне становище так, що зможе сказати, що вона — скривджена жінка», пише geo.tv.

У якийсь момент розмови експерт сказав: «Не думаю, що вона коли-небудь визнає, що вона в чомусь неправа, але мені дуже шкода принца Гаррі, тому що я думаю, що він зараз у дуже складному становищі. Я думаю, що він перебуває в такому стані вже деякий час. Я не думаю, що її проекти принесли Гаррі якусь користь».

Однак, порівнюючи спільні підприємства з власним дітищем принца Гаррі, «Іграми Нескорених», експерт сказав: «„Ігри Нескорених“ не були повністю його ініціативою, але він, безумовно, був тим, хто зробив їх відомими і популярними, і він зробив неймовірно хорошу роботу з ними. Наскільки я можу судити про „Нескорених“, їхня ідея полягає в тому, що ти не жертва, ти можеш продовжувати жити далі. Це надихає людей».

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Раніше повідомлялося, що принц Вільям вперше «простягнув оливкову гілку миру» брату Гаррі.

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