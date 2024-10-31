Невже кінець казки: Меган готова кинути «відчайдушного» принца Гаррі

Джерела кажуть, що після розриву стосунків зі своїм батьком, друзями та членами королівської сім’ї наступною метою Меган стане сам герцог. У вирі резонансних розколів Меган Маркл потрапила в заголовки не лише через свій відхід з родини британських монархів, а й через зростаючий список друзів, родини та союзників, яких вона нібито залишила позаду. Вона отримала різні прізвиська від «герцогині Важкої» до сучасного Макіавеллі, а публікації стверджують, що Маркл розриває стосунки, коли вони перестають бути корисними. Тепер інсайдери натякають, що у герцогині, крім можливого видання власних мемуарів, залишився ще один великий крок: розлучення з чоловіком, принцом Гаррі, пише Marca.

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Оскільки ширяться чутки про можливий розрив, джерела, близькі до герцога та герцогині, кажуть, що напруженість досягла критичної точки. Після дистанціювання від свого батька, розриву зв’язків із королівською сім’єю й сварки з такими давніми друзями, прораховані кроки Маркл змусили багатьох задуматися, хто буде наступним. Королівські експерти, зокрема біограф Г’юго Вікерс, припускають, що принц Гаррі незабаром може опинитися ціллю її невблаганного підходу.

Протягом багатьох років швидкі та, здавалося б, рішучі рішення Маркл підживлювали розповідь про безжалісність. Вікерс та інші коментатори стверджують, що вона дотримується знайомої моделі, позбавляючись зв’язків, коли вони відслужили своїй меті.

«Люди часто діють за своїм характером, — сказав Вікерс. — У випадку Меган цей характер, здається, є відкидаючим стосунки, будь то родина, друзі чи сама королівська родина».

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Повідомлення про те, що принц Гаррі зменшує вплив на стосунки, стали голосніше. Інсайдери намалювали герцога як «підкаблучника», прив’язаного до будь-якої примхи Маркл, у той час як його власний голос придушений. Ті, хто найближче до пари, зараз побоюються, що наступний гучний крок Маркл може стати найбільш шокуючим — повномасштабний вихід із шлюбу.

Масла у вогонь підливають джерела, які кажуть, що якщо шляхи герцога та герцогині розійдуться, Маркл може вдатися до ще одного зі своїх фірмових кроків: інтерв’ю, яке розповість «про все». Експерти вважають, що Маркл може використати їхній потенційний розрив, щоб створити наратив на користь своєї версії подій, потенційно представивши себе потерпілою стороною та переклавши будь-яку провину на Гаррі.

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Минулі дії Маркл також змусили критиків поставити під сумнів її мотиви. В їхніх очах вона позиціонує себе як фігуру, яка не озирається назад, рухається вперед без жалю чи роздумів. Від розлучення зі своїм батьком, Томасом Марклом, до відходу від друзів, які колись були серед її найближчих довірених осіб, Меган, на думку деяких, створила життя на своїх власних умовах — і це включає в себе скорочення стосунків без вагань. Спостерігачі відзначають, що якщо розставання справді на горизонті, це може змінити майбутнє Гаррі як у громадське, так і поза його межами. Позбавлений королівських титулів і ізольований від своєї колись близької родини, герцог може опинитися перед невизначеністю, особливо якщо Маркл розповість їхню історію ЗМІ.

Чи правдиві ці повідомлення, ще належить з’ясувати, але можливість того, що Гаррі приєднається до «обірваних» зв’язків Маркл, викликала ажіотаж у ЗМІ. Оскільки шквал чуток досяг найвищого рівня, здається, світ, затамувавши подих, чекає, чи справді принц Гаррі стане наступною главою суперечливої подорожі Маркл.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Меган пізно зрозуміла, що одружилася не з тим.

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