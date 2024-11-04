Сєяр Куршутов у червні 2014 року отримав російський паспорт у Криму. Про це повідомив екснардеп Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі.

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«Сєяр Куршутов, адміністратор телеграм-каналу „Темний Лицар“, полюбляє викладати чужі паспортні дані й номери телефонів, а от про свій власний паспорт від росії — мовчить. А він в нього є, бо громадянство рф він оформив одразу після окупації Криму, а саме: 2014.06.24. Паспорт № 914 194 522, виданий Федеральною міграційною службою росії», — зазначив Ігор Мосійчук.

Нагадаємо, раніше з розслідування «Дзеркала тижня» стало відомо, що РНБО не подовжила санкції проти низки контрабандистів. Повідомляється, що Сєяр Куршутов був першим номером санкційного списку з указу № 169 2021 року.

«Сєяр Куршутов, що був першим номером згаданого списку з указу № 169. Живе у Відні, відпочиває в Монако, тусується з поганими хлопцями на горі Афон і часом несе цілковиту дичину, наприклад, що Україну врятують силовики. Де його український паспорт, невідомо, але, схоже, дефіциту у паспортах інших країн нема. За легендою, Куршутов — впливовий бізнесмен-правдоруб і ресторатор. За документами — мертвий ФОП із „Ланосом“ п'ятого року. А фактично той, кого в окремих колах називали б „другом усіх друзів“, людиною, яка знає, з ким і як домовитися аби налагодити й підтримувати процеси», — зазначали автори розслідування у «Деркалі тижня».

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При цьому, Ігор Мосійчук наголошує, що уся родина Куршутова продовжує жити у Криму та вести там бізнес.

«Звісно, паспорт рф Куршутови, як справжні патріоти, брали на всю сімʼю відразу. Амет Османович Куршутов отримав свій паспорт 2014.06.08 (№ 3 914 245 712), і закордонний теж є (№ 763 430 473). Амет Куршутов заснував клініку „П'ять принципів“ в окупованому Сімферополі. Як цікаво, що всі п’ять принципів — про те, як гармонійно співпрацювати з окупантами. На відео він гордо крокує по Сімферополю та розповідає про свою клініку в анексованому Криму. Така вірна служба не була не помічена російськими окупантами — нещодавно Амет Куршутов став „Лідером року“ — всеросійську бізнес-премію отримав 21 квітня 2024 року. Премію вручали в Сімферополі, а місцеве ЗМІ навіть зафіксувало момент слави, де Амет гордо роздавав інтервʼю з нагородою від окупантів», — зазначив Ігор Мосійчук.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ветеранська організація «Вибачте, що живі» подає до СБУ заяву про злочин у зв’язку із оприлюдненням інформації про можливу наявність російського громадянства у почесного консула Румунії у Харкові Миколи Удянського.

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