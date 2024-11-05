Комплексно: став відомий підхід короля до лікування раку
Король Чарльз проходить амбулаторне лікування від невідомої громадськості форми раку з початку лютого, і спочатку відклав усі публічні виступи, продовжуючи працювати в офісі, а наприкінці квітня повернувся до публічних заходів, пише Independent.
Дотримання робочого графіка після встановлення діагнозу було важливою частиною цілісного підходу Чарльза до лікування раку, і під час нещодавньої подорожі з дружиною він дотримувався щільного графіка на користь «розуму і душі», поки лікар, який перебував у поїздці, доглядав за тілом.
Представник палацу розповів про велику кількість заходів, які король відвідав під час нещодавнього турне: «Це також є чудовим показником того, як король справляється з діагнозом. Він дуже вірить у розум, тіло і душу, і ця комбінація дуже добре працює під час такого візиту, тому що він відчуває почуття обов'язку настільки сильно, що тримає свій розум і душу задіяними, а лікар тут, щоб переконатися, що за його тілом належним чином доглядають — це те, що зробило візит дуже успішним за таких обставин».
Раніше повідомлялося, що стан короля погіршується, Кейт Міддлтон та принц Вільям готуються до можливої швидкої смерті монарха.
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