Чарльз III зник після символічного подарунку: чому монарх поспішив залишити урочистий обід в Австралії

Незважаючи на насичений графік під час свого австралійського туру, монарх залишився відданим особистому розпорядку, який приносить йому комфорт і на якому наполягали лікарі.

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Король Чарльз і королева Камілла почали свій день з англіканської церкви Святого Томаса в Північному Сіднеї. Потім король недовго затримався на ланчі, влаштованому на його честь, другому запланованому заході його короткого візиту до Австралії. Меню було придатне для короля: спаржа на грилі, мариновані вафлі з чорнилом восьминога і кальмара, баррамунді та конфі з качки.

Після король звернувся до зібрання у будівлі парламенту Нового Уельсу. Його подарунок — пісочний годинник — став нагадуванням про швидкоплинність часу, пише The News. Як пояснив сам монарх — «піски часу» сприятимуть «стислості».

Чарльз ІІІ пішов через 10 хвилин після прибуття в зал і більше його не бачили на публіці до понеділка, третього дня їхнього шестиденного туру Австралією. Але він став першим днем після початку візиту для публіки, яка нарешті змогла побачити пару.

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Розклад складений так, щоб не надто втомлювати короля, який лікується від раку.

Раніше повідомлялося, що королівську родину очікують чергові випробування — новий удар від невгамовного принца Гаррі. На екрани виходить фільм «Камілла: зла мачуха Гаррі».

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Фото Reuters

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