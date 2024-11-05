Сьогоднішні тренди говорять про те, що можна носити все, що вам хочеться, і як хочеться. Навіть фланелеві сорочки в клітинку! Приклад тому — прикраси на рукавах. Це може бути браслет поверх рукава пальта або брошка на рукаві жакета, яку в минулі часи, найімовірніше, ви прикріпили б до лацкана.

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Ще один новий тренд — прикрашати пальто кольє. Наприклад, чорне, синє або біле пальто матиме ефектний вигляд із масивним золотистим кольє.

Красиво поєднуватимуться і шкіряні намиста з верхнім одягом. Наприклад, синє на чорному пальті, а відтінку молочного шоколаду — на бежевому.

Однак прикрашати верхній одяг намистом і браслетом одночасно було б явно перебором.

Також резонно постає питання, чи всяке пальто підійде для прикрашання браслетом або кольє? Звичайно ж, ні. Пальто має бути лаконічним, без безлічі відволікаючих деталей. Маються на увазі, наприклад, яскраві або золотисті ґудзики, які вже самі по собі є прикрасою. Також важлива відповідність фактур прикраси і пальта або жакета. Образ загалом має виглядати гармонійно.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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