Як залучити восени до будинку енергію сонця: ці поради варто взяти на замітку

Червоний, рожевий, помаранчевий, жовтий — тепла палітра в домашньому текстилі стає все більш актуальною у міру того, як на вулиці яскраві фарби змінюються сірими. Життєрадісні відтінки немов насичені енергією сонця, тому зігрівають та радують.

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Затишні пухнасті яскраві килимки будуть доречні як у ванній, так і спальні. Подушки та м'які пледи створять затишок у вітальні. А скатертини та серветки — на кухні.

До холодних, як правило, відносяться відтінки синього, блакитного, бузкового, сірого, зеленого.



Звичайно, інтер'єр не може включати лише теплі чи холодні відтінки. Ідеальним балансом в осінньо-зимовий період вважається поєднання в інтер'єрі вісімдесяти відсотків теплих та двадцяти відсотків холодних тонів. Звісно, все це умовно.

Головне — те, як ви почуваєтеся у своєму будинку, і як почуваються ваші рідні.

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Відчуття затишку також привнесуть до будинку осінні композиції з листя, квітів, фруктів, а також запах свіжозвареної кави або гарячого шоколаду та пирогів з яблуками і корицею.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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