Раді пропонують позбавляти водіїв прав за «неправильний» проїзд пішохідних переходів

В Україні, де з 1 листопада суттєво обмежили швидкість руху транспорту в населенних пунктах, Верховній Раді пропонують посилити відповідальність водіїв за проїзд пішоходного переходу на жовтний сигнал світлофору.

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Така пропозиція міститься у проєкті закону 12172, зареєстрованому 5 листопада в парламенті.

Документом пропонується, аби порушення не лише правил проїзду пішохідних переходів, а й перехресть, обгону і

зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах вчинені особою, яку протягом року було піддано

адміністративному стягненню за такі самі порушення, каралися штрафом в розмірі шістдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян («мінімум» — 17 гривень) — 1020 гривень.

Якщо водія протягом року двічі штрафували за порушення таких правил, то сума штрафу зросте до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — до 2550 гривень — з позбавленням права керування транспортними засобами на термін від шести місяців до одного року. При цьому норма стосовно малозначності порушення застосовуватися не буде.

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Раніше у Головному сервісному центрі МВС нагадували про «вікові обмеження» для водіїв. Так, сісти за кермо автобуса з правами категорії «D» може лише людина, якій виповнився 21 рік. Такий документ дозволяє перевозити одночасно понад 8 пасажирів. Мотоциклом, скутером чи мопедом (категорії «А» та «А1») можна керувати з 16 років, а легковими (категорія «В») і вантажними автомобілями масою до 7 500 кг (категорія «С») — з 18 років. Чіпляти до них важкі причепи масою понад 750 кг (категорії «ВЕ» і «СЕ») можна лише з 19 років.

А в Євросоюзі замислювалися над тим, аби впровадити спеціальні заходи для осіб віком 65 років і старше, які бажають поновити свої водійські посвідчення. Це, зокрема, психологічне обстеження, призначене для визначення рівня концентрації уваги та загальної розумової здатності. Будь-які проблеми, виявлені під час цих оцінок, можуть призвести до відмови у видачі посвідчення.

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Фото Pixabay

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