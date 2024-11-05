Всього грам цього копійчаного засобу змусить пишно цвісти ваші кімнатні рослини, але діяти потрібно обережно

Багато українських господинь люблять вирощувати вдома кімнатні рослини. Для того, щоб вони добре росли, не обов'язково їм купувати добрива, досить просто проводити правильний полив, пише На Пенсії.

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Для поливу рослин слід використовувати лимонну кислоту. Однак слід пам'ятати, що вона підходить не для всіх рослин.

Так, рослинам із сімейства вересових підійде полив із використанням розчину лимонної кислоти. Азалії, зокрема, потребують кислого середовища для повноцінного розвитку. Для приготування розчину потрібно 1 г лимонної кислоти на літр води, який слід використовувати приблизно раз на місяць.

Розчин із лимонною кислотою також позитивно впливає на орхідеї. Він сприяє покращенню засвоєння поживних речовин рослиною. Полив рекомендується проводити кожні два тижні, використовуючи розчин із концентрацією 0,5 г кислоти на один літр води.

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Для садової гортензії кислий ґрунт потрібний для насиченого забарвлення квіток. Регулярний полив розчином лимонної кислоти допоможе підтримувати необхідний рівень кислотності у ґрунті.

Легка кислотність ґрунту корисна також і для папоротей. Полив розчином лимонної кислоти з мінімальною концентрацією можна здійснювати раз на місяць.

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Узамбарські фіалки люблять підкислення ґрунту, оскільки це покращує їхнє цвітіння. Розчин лимонної кислоти слід використовувати з обережністю, лише раз на півтора місяці, звертаючи увагу на реакцію рослини.

При приготуванні розчину важливо враховувати концентрацію, оскільки надлишок кислоти може зашкодити рослинам. Кислоту необхідно розчинити у теплій воді і добре перемішати. Для поливу краще використати свіжоприготовлений розчин.

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Для того щоб визначити, чи немає закислення ґрунту, потрібно регулярно спостерігати за рослинами. Якщо листя починає жовтіти, зростання сповільнюється, а тургор губиться, це може вказувати на надмірне закислення грунту. У разі подібних симптомів слід припинити полив кислим розчином.

Важливо пам'ятати, деякі рослини погано переносять підвищену кислотність. Наприклад, кактуси, сукуленти та драцени не потребують підкислення ґрунту. Використання лимонної кислоти для таких рослин може призвести до кореневої гнилі.

Раніше «ФАКТИ» писали, як зробити компост для кімнатних рослин.

Фото: https://vozli.com.ua

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