Компост для кімнатних рослин: як його використовувати і коли удобрювати

Компостування є одним із найкращих способів забезпечити наші рослини в горщиках природними поживними речовинами. Хоча компост в основному асоціюється з садами, він також може стати чудовою підтримкою для рослин, вирощених у домашніх умовах, пише сайт zielonyogrodek.

ВІДЕО ДНЯ

Компост — це повністю природне добриво, яке утворюється шляхом розкладання органічних залишків, таких як шкірка фруктів, залишки овочів або листя. Це екологічний спосіб збагачення ґрунту необхідними для рослин поживними речовинами, такими як азот, фосфор і калій. Крім того, компост покращує структуру ґрунту, що сприяє кращому поглинанню води та повітря корінням.

Компост містить усе, що потрібно рослинам для здорового росту. Він діє як губка, покращуючи утримання води, що має вирішальне значення при вирощуванні рослин у горщиках. Використання компосту допомагає зменшити кількість органічних відходів, які інакше потрапляли б на звалища. На відміну від штучних добрив, компост не загрожує надмірним удобренням або знищенням ніжних коренів рослин у горщиках. Використовувати компост в горщиках просто, але слід пам'ятати кілька важливих правил.

Для рослин в горщиках найкраще використовувати добре компостований матеріал, темний, розсипчастий і пахне землею. Недозрілий компост може виділяти занадто багато тепла та поживних речовин, що може пошкодити ніжне коріння ваших рослин.

РЕКЛАМА

Рекомендується, щоб компост становив максимум 25% від об’єму ґрунтової суміші. Занадто багато компосту може призвести до проблем з дренажем, що може призвести до гниття коренів. Ви також можете використовувати компост як поверхневе добриво (називається компостним мульчуванням), розкладаючи тонкий шар компосту на поверхні ґрунту в горщику. Завдяки цьому поживні речовини будуть поступово проникати в ґрунт з кожним поливом.

Компост — це органічне добриво з повільним вивільненням, що означає, що воно не вимагає такого частого внесення, як штучні добрива. У більшості випадків компост можна додавати в рослини в горщиках один або два рази на рік. Занадто часте внесення компосту може призвести до надлишку органічної речовини в горщику, що може негативно вплинути на дренаж ґрунту та здоров’я коренів.

РЕКЛАМА

Не всі кімнатні рослини отримають однакову користь від компосту. Найбільше виграють від додаткового підживлення органічними добривами квітучі та швидкорослі рослини, такі як герань, африканські фіалки та драцени. Однак варто уникати підгодівлі компостом кактусів і сукулентів, які віддають перевагу більш сухому і менш багатому поживними речовинами ґрунту.

Не перестарайтеся: занадто багато компосту в горщику може спричинити затримку води, що, у свою чергу, може призвести до гниття коренів.

РЕКЛАМА

Використовуйте лише зрілий компост: незрілий компост може пошкодити коріння рослин. Уникайте надмірного підживлення взимку: під час періоду спокою кімнатні рослини потребують менше поживних речовин.

Раніше «ФАКТИ» писали, як оживити орхідею.

4

Читайте нас у Facebook