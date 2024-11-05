Щаслива і нещасна: Лілія Ребрик звернулася до мережі

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно замилувала відео з третьою донькою, зізналася у своїх почуттях. На сторінці у соціальній мережі Лілія виклала світлини з осіннього парку та поділилася тим, що її бентежить. За словами акторки, зараз поруч йдуть смерть і життя.

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«Тут тривоги, тут шахеди, а тут — надзвичайно різнобарвна осінь, яка прям милує око, — поділилася думками Лілія. - Тут зуби лізуть у молодшої, тут зйомки, ефіри. Спиш погано, їж мало, але холодними ранками тепер якось особливо ароматно пахне кава.

Живемо в часи суцільних контрастів. Де поруч смерть і життя. Де твої проблеми здаються дрібницями на тлі всього, що навколо. Де надзвичайно красива осінь і так по-особливому ароматно пахне кава, де знаєш ціну кольорам і вмієш усміхатися, попри все".

Підписники акторки відреагували на її зізнання, додавши, що відчувають схожі моменти.

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«Які влучні слова, що засідають в кожного у голові постійно, — написали у коментарях. - Дуже хочеться вірити, що скоріше б цей страх закінчився і просто можна було б насолоджуватись тим життям, яке нам тут відведено».

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«Я така щаслива і нещасна одночасно цієї осені», — зізналася підписниця.

«Важко, нестримно важко, — поділилися почуттями. - Але якось починаєш цінувати кожну мить життя, кожен подих природи, обійми рідних, зустрічі з друзями, посмішку колег, просто людей на вулиці, стаєш більш чутливим та сентиментальним… а ви надихате нас».

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