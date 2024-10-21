«Не завдали карколомного болю»: Даша Трегубова про стосунки з батьком своєї доньки

Популярна акторка та режисерка Дарʼя Трегубова, яка згадала початок великої війни, розповіла про стосунки з колишнім чоловіком — батьком своєї доньки Поліни. Відомо, що дівчина у свої 13 років вже активно знімається у кіно. Нещодавно навіть зіграла разом зі своєю зірковою мамою.

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— Я дуже давно хотіла попрацювати з Поліною, — розказала Трегубова виданню Viva! — Вважаю, що вона дійсно класна акторка. Мені було приємно, коли нам одночасно надіслали проби та запропонували зіграти не маму й доньку. Нам з Поліною дуже легко й комфортно працювалося.

Акторка розповіла, що цього року не мала відпустки, бо було багато роботи: два режисерських проєкти і багато акторських. На нові проєкти її надихають подорожі, перегляд фільмів, спілкування з друзями, хороші книги та догляд за собою, до чого привчає й доньку.

Даша зізнається, що з Поліною їй дуже пощастило, навіть у непростому підлітковому періоді у їхніх взаєминах немає проблем.

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— Попри те, що в неї свій характер, своя точка зору на все, вона досить активна в тому, чого хоче і чого не хоче, — розповіла Даша. — Але ми завжди домовляємось. Це був дуже важливий етап в нашому житті, коли ми вчилися домовлятися ще з дитинства, чути одна одну. Я зараз дивлюся на доньку-підлітка, бачу й ціную в ній щось від мене, а ще більше ціную те, чого немає в мені.

За її словами, вони з колишнім чоловіком змогли зберегти теплі стосунки після розлучення та залишаються люблячими батьками для Поліни, підтримують одне одного.

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— Я радію з того, що в Поліни адекватні батьки, які знаходять спільну мову, — зізналася акторка. — Не схильна вважати, що люди, яких я обирала у своєму житті, чи які обирали мене, були помилкою. Взагалі не люблю думати, що ми робимо помилки. Якщо ми з Поліниним татом зустрілися й народили таку неймовірну доньку, значить, це точно не була помилка. Якщо це так, то навіщо нам потрібно стирати щось зі свого життя? Ми не завдали одне одному якогось карколомного болю. Ми просто дуже адекватні люди. Я щиро вважаю, що велика дружня родина — це дуже круто.

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