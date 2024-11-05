На «Варті» України: ЗСУ незабаром отримають поліпшену бронетехніку вітчизняного виробництва

Збройні сили України отримують військову техніку від союзників, але водночас готуються приймати на озброєння і вітчизняні зразки озброєння. Йдеться про покращений варіант бронеавтомобіля «Варта-2».

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Нещодавно було показано кадри випробувань бронеавтомобіля з новим важким бойовим модулем «Січ». Модуль оснащений потужним озброєнням у вигляді 30-мм гармати, станкового гранатомета і кулемета.

За словами військового експерта Андрія Харука, порівняно з попереднім варіантом «Варта» на новому авто замість рамкової конструкції застосовано несучий корпус, що зробило авто легшим. Застосування ж нового дизельного двигуна разом із падінням ваги авто до 14 тонн дало змогу збільшити швидкість до 110 км/год по шосе.

Незважаючи на знижену масу, «Варта-2» залишається досить добре захищеним транспортом. Так, захист відповідає рівню 3 стандарту НАТО STANAG 4569 (машина витримує влучання 7.62×51 мм бронебійної кулі з дистанції 30 м, розрив 155-мм снаряда на відстані 60 м, підрив на міні із зарядом у 8 кг тротилу під будь-яким колесом або під корпусом машини).

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Бронеавтомобіль розрахований на перевезення десяти осіб і озброєний дистанційно керованим бойовим модулем «Січ» із 30-мм гарматою, 7.62-мм кулеметом, а також шістьма димовими гранатометами. Також «Варта-2» обладнана бойовою інформаційно-комунікаційною системою ICOMWare, яка забезпечує командиру розширену ситуаційну обізнаність завдяки обміну інформацією в режимі реального часу через захищену мережу Mesh. Ця система дає змогу, наприклад, отримувати інформацію від розвідувальних дронів на відстані до 30 км. Для протидії дронам машина обладнана системою РЕБ KVERTUS AD KRAKEN.

Щоправда, як зазначає експерт, це дослідний зразок із поліпшеними характеристиками, а серійні «Варти-2» ймовірно матимуть слабшу комплектацію, а подібні характеристики залишаться на командирських і розвідувальних зразках.

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Раніше повідомляли про те, що в рф показали дослідний зразок наземного дрона, який вдає із себе трактор з ручним наведенням знаряддя.

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