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Зірка «Кріпосної» оригінально зізналася, що незабаром знову стане мамою

18:59 5 листопада 2024
Анна Сагайдачна

Відома українська акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна оригінальним способом повідомила своїм фоловерам про очікування дитини. Вона опублікувала в Instagram відео, на якому видно, що вона вагітна.

«Тепер я готова поділитися з вами. Підписуйтесь, щоби не загубити мене) Будемо ділитись тут нашим, мамським», — написала вона.

Прихильники акторки у захваті від новини, усі вітають Анну та бажають щастя.

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Як писали «ФАКТИ», у 2018 році Анна Сагайдачна вийшла заміж за продюсера Євгена Третьякова. У пари є син Тимур. Влітку цього року стало відомо, що Сагайдачна розлучається. За словами Анни, їхня лав-сторі з Третяком закінчилася ще у 2023 році. Але на той час зірка вирішила не говорити про те, що вони більше не кохають один одного. Зараз же вона вирішила розповісти про це публічно.

«Я довго відкладала цей допис ще з минулого року. Чи то слів не могла підібрати, чи то сміливості не вистачало… Ти найкращий тато для нашого сина — іншого я навіть не уявляю. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом. І нехай далі ми крокуємо окремо, наш Тіма— це наш найбільший скарб і наш зв'язок назавжди. Життя продовжується. Далі буде…», — повідомила Анна.

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Фото: Instagram акторки

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