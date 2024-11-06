Дженніфер Лопес забажала тісних стосунків з колишнім: що відповів їй Бен Аффлек

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, колись культова пара Голлівуду, продовжують підтримувати складні стосунки, перетинаючись на шкільних заходах своїх дітей. Полум'я, яке ненадовго розпалило роман, знову згасло на початку цього року. Після їхнього розлучення Лопес висловила бажання підтримувати тісніші стосунки, але інсайдери повідомляють, що Аффлек налаштований триматися окремо, пише Marca.

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Аффлек, який має трьох дітей від колишньої дружини Дженніфер Ґарнер, був помічений на шкільних заходах, які також відвідують діти Лопес, близнюки Еммі та Макс. За словами джерел, в той час як Дженніфер Лопес хотіла б налагодити дружні стосунки після розлучення, Бен Аффлек залишається стриманим, надаючи перевагу чіткій межі між ними.

Інсайдер повідомив, що 52-річний актор готовий мирно співіснувати на заходах, але вважає за краще обмежувати взаємодію швидкими «привіт і бувай». Попри зацікавленість Лопес у тіснішому зв'язку, Аффлек, як повідомляється, вважає, що триматися осторонь — найкраще для всіх учасників.

«Бен знає, що час від часу бачитиме Джен на дитячих заходах, і його це влаштовує, — поділився інсайдер. - Але він не хотів би виходити за рамки необхідного».

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У цей складний час розлучення колишня дружина Аффлека Дженніфер Ґарнер його постійно підтримувала. Джерела зазначають, що Ґарнер, яка виховує трьох дітей — 18-річну Вайолет, 15-річну Серафіну та 11-річного Семюеля, — підтримує міцні дружні стосунки з Аффлеком з моменту їхнього розлучення. Вони продовжують виступати єдиним фронтом заради своїх дітей, і між ними немає ніяких незручностей.

Тим часом Лопес, яка не має спільних дітей з Аффлеком, вважає, що підтримувати стосунки складніше. Як повідомляється, вона відкрита для руху вперед і навіть досліджує нові романтичні можливості, оскільки вона емоційно дистанціюється від Аффлека.

Джерела припускають, що Лопес починає рухатися далі, приймаючи свою незалежність і відроджуючи впевненість у собі. Співачка, яка ніколи не цуралася уваги, продовжує балансувати між кар'єрою і сім'єю, залишаючи будь-які надії на тісніший зв'язок з Аффлеком позаду. Хоча їхні шляхи можуть і надалі перетинатися, обидва, схоже, згодні дотримуватися шанобливих меж.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес втекла із залу під час автограф-сесії. Зірка не очікувала таких запитань.

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