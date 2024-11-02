Дженніфер Лопес втікла з залу під час автограф-сесії: зірка не очікувала таких запитань

Під час нещодавньої автограф-сесії Дженніфер Лопес, яка підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах у США, різко вийшла з зали після того, як шанувальники почали цікавитись її минулими стосунками з репером Шоном «Дідді» Комбсом. Нещодавно музиканту після жорстокого побиття дружини висунули нові серйозні звинувачення. Лопес, яка зустрічалася з Комбсом на початку своєї кар'єри, здавалося, була приголомшена несподіваним потоком запитань і вирішила піти без коментарів, пише видання Marca.

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Дві зірки були відомі своїм бурхливим романом наприкінці 1990-х років. Їхні стосунки відзначалися емоційними сплесками й врешті-решт гучним розставанням. Раніше Лопес називала ці стосунки складними та пояснювала, що зрада стала вагомим фактором їхнього розриву.

Її рішення піти від запитань свідчить про небажання співачки повертатися до цієї глави свого життя.

«До цього ми багато разів розлучалися, сходилися і знову розлучалися, і ніхто про це не знав, — розповідала Лопес у минулому. — Це було дуже бурхливо. Під кінець це було емоційно виснажливо. Добре, що я була молодою».

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Під час автограф-сесії один з присутніх прямо запитав зірку, що вона думає про поточні юридичні проблеми Комбса: «Джей Ло, як ви прокоментуєте ситуацію з Дідді та нещодавні звинувачення, висунуті йому?»

У відповідь співачка, яка виглядала явно некомфортно, вирішила покинути зал, попри те, що фанати закликали її залишитися. Нагадаємо, що Лопес зараз переживає особисту життєву драму через розлучення з чоловіком Беном Аффлеком.

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Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес планує зробити операцію.

Фото: instagram.com/jlo

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