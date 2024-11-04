Бен Аффлек вперше за довгий час висловився про Дженніфер Лопес: актор промовив лише два слова

Поки Бен Аффлек розповідає, якою повинна бути його майбутня кохана, процес розлучення з Дженніфер Лопес затягується, як кажуть, мало не на роки.

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За словами інсайдерів, співачка страшенно зла на актора, який уже вдруге розбив їй серце, і розробляє план помсти, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Водночас Бен, здається, відчуває зовсім інші почуття — і навіть знайшов для без п'яти хвилин колишньої дружини пару лагідних слів. Їх він сказав у відповідь на запитання журналістів з порталу ET.

«Дженніфер чудова», — сказав Бен в інтерв'ю.

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Звичайно, журналісти були вкрай здивовані, і почали міркувати, з чим пов'язана така «щедрість». І потім зі скрупульозністю детективів вияснили, в чому справа.

Виявляється, у грудні на кіноекрани США виходить спортивна драма «Неприборканий» («Unstoppable»), яку Бен встиг зняти, доки були одружені. Аффлек на пару з найкращим другом Меттом Деймоном виступив як продюсер картини, а Лопес виконала одну з головних ролей.

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В такій ситуації Бен просто не міг не похвалити ексдружину, адже зацікавлений у тому, щоб глядачі прийшли оцінити її акторську гру!

«Але комплімент у будь-якому разі зарахований!» — жартують журналісти.

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До того ж Аффлек розповів, що Дженніфер була справді захоплена цим проєктом. І, можливо, навіть більше, ніж здогадується Бен. Раніше її адвокати зізнались, що Джен має намір забрати частину продюсерської компанії Аффлека.

Нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Дженніфер Еністон може стати наступною коханою Бена Аффлека. Приводом для таких розмов також стало багаторічне суперництво між двома Дженніфер — Еністон й Лопес.

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