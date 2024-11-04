Тисячі північнокорейських солдатів зосереджуються в Курській області на заході росії. Міністерство оборони США очікує, що з дня на день ці війська вирушать до лінії фронту на Курщині, щоб допомогти російським військам, які намагаються відкинути ЗСУ.

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«Початкові ознаки вказують на те, що ці війська будуть задіяні в певному виді піхоти», — сказав генерал-майор ВПС США Пат Райдер, офіційний представник Пентагону, пише Forbes.

Українські війська на своїй 270-кілометровій ділянці фронту в Курській області також отримують підкріплення — потенційно у вигляді сотень бронемашин американського виробництва Stryker. Пакет допомоги вартістю 425 мільйонів доларів, про який Пентагон оголосив днями, містить бомби, ракети, артилерійські снаряди та щонайменше 212 швидкісних восьмиколісних «Страйкерів».

Більшість українських «Страйкерів» вже знаходяться в Курській області. Ймовірно, що додаткові машини також будуть перекинуті на передові позиції, щоб зустріти росіян і їхніх нових північнокорейських союзників, які контратакують. Невідомо, як швидко нові «Страйкери» прибудуть в Україну.

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Якщо відняти близько два десятки «Страйкерів», які українці втратили на полі бою, то додаткові машини збільшать кількість українських «Страйкерів» до майже 400 одиниць. Київ передає 18-тонні машини, розраховані на 11 осіб, десантно-штурмовим бригадам.

Попередніх партій «Страйкерів» було достатньо для оснащення 80-ї і 82-ї десантно-штурмових бригад, кожна з яких виставила батальйони для участі у вторгненні в Курську область на початку серпня. Ще одна десантно-штурмова бригада, 95-та, також знаходиться на Курщині, й вона ще не має жодного «Страйкера».

Для Генерального штабу в Києві мало б сенс визначити 95-ту десантно-штурмову бригаду пріоритетною для отримання нових «Страйкерів"і.

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Маневрені «Страйкери» пристосовані до поєднання хаотичних міських боїв і швидких штурмових дій на дорогах, що є типовим для боїв у росії, а також були характерною рисою битви за Вовчанськ на північному сході України. У Вовчанську 82-га десантно-штурмова бригада виявила те, що армія США вже знала про «Страйкер»: окрім швидкості та маневреності, дев'ятифутова машина є хорошою спостережною й вогневою платформою для датчиків і озброєння, встановлених зверху.

Українські війська, які готуються до майбутнього північнокорейського наступу на Курську дугу, безсумнівно, були б вдячні за кілька сотень додаткових «Страйкерів». Вони, мабуть, були б ще більше вдячні за кілька бригад свіжих військ, щоб протистояти північнокорейському підкріпленню росіян.

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Проте доки Міністерство оборони в Києві не розв’яжуть проблему з набором особового складу, ці нові «Страйкери» можуть бути єдиною допомогою, що надійде до Курська.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Захід повинен дати Зеленському свободу дій після того, як Північна Корея вступила у війну.

Фото з Вікіпедії

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