Північна Корея направила до росії своїх офіцерів, зокрема трьох північнокорейських генералів. Це є частиною угоди, яку уклали путін і Кім Чен Ин, вважає полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, який раніше розповів, чому вважає ядерні погрози путіна блефом.

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«Північнокорейські генерали хочуть мати право голосу в тому, що роблять їхні солдати, тому їх запрошують до вищого командування. Однак мало хто з них говорить або розуміє російську мову та росіян. Не можу повірити, що росіяни збираються дійсно слухати їх. Здається, що надто багато офіцерів для тієї кількості людей, що розгорнули. Якщо це як російська армія, можливо, їм потрібні ці офіцери, щоб переконатися, що солдати дійсно їдуть на передову. Росіяни ставлять за спиною солдатів офіцерів і якщо солдати не хочуть воювати, офіцери стріляють у них. Це лише демонструє, який поганий військовий потенціал Північна Корея дає росії».

На думку полковника, КНДР міняє солдатів на ядерні технології, щоб Північна Корея могла розробити свою власну ядерну зброю.

«Це, мабуть, не матиме великого значення для самої лінії фронту. Однак це ескалація і тому США та НАТО мають допомогти Україні, надавши їй усе необхідне обладнання. Найголовніше — дозволити їй використовувати американську та британську зброю для ударів по цілях у росії, звідки запускають багато ракет, які атакують школи та лікарні в Україні. Північнокорейські солдати не хочуть воювати. Якби вони могли масово здатися в полон, вони б, ймовірно, це зробили. Тому я впевнений, що вони, маючи таку можливість, здадуться в полон і перейдуть під командування України».

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Раніше повідомлялося, що найманці з КНДР вперше попали під обстріл.

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