Просуваючись на північ від руїн Вугледара, потужна російська 20-та мотострілецька дивізія, яка налічує близько 10 000 військовослужбовців, наступає на українську 79-ту десантно-штурмову бригаду чисельністю 2 000 осіб, розраховуючи на те, що переважаюча чисельність дивізії розчавить виснажених десантників, пише Forbes.

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Мета росіян: вибити українську бригаду з села Іллінка, що на захід від Донецька. Якщо Іллінка та навколишні населені пункти впадуть, російські війська зможуть просунутися на північ і оточити український гарнізон у Кураховому, ключовій позиції для оборони південної частини Донецької області.

«Ситуація близька до критичної», — повідомив український оператор безпілотника з позивним «Крігсфорчер».

79-а десантно-штурмова бригада «перебуває під масованим ворожим натиском», який розпочався близько двох тижнів тому. Десантники та підрозділи безпілотників, що їх підтримують, потенційно вивели з ладу десятки російських машин — спочатку нові БМП-3. А потім, коли сучасні БМП-3 почали закінчуватися, старіші БМП-2 і МТ-ЛБ.

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Масове знищення техніки на дорозі до Іллінки допомогло довести російські втрати до рекордного рівня. Аналітик Ендрю Перпетуа нарахував приголомшливі 206 знищених, пошкоджених і покинутих російських транспортних засобів. У той же день він нарахував лише 49 українських втрат. Але кремль, очевидно, готовий обміняти техніку і війська на територію.

Стратегія проста, але ефективна. Росіяни продовжують успішно використовувати тактику «мішка», обходячи наші позиції з трьох сторін і залишаючи вузьке «горло» для відступу. В результаті навіть у боєздатних підрозділах часто починається паніка оточення, що призводить до відходу військ.

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Не допомагає українським військовим зусиллям і те, що їхні сили розтягнуті на сході, а вони намагаються утримати контроль над виступом у західній частині Курської області. Ця ділянка, яку Київ сподівається використати як розмінну монету в будь-яких майбутніх мирних переговорах, перебуває під зростаючим тиском не лише російських військ, але й тисяч північнокорейців.

Десяток українських батальйонів у Курську, до складу яких входять одні з найкращих українських військ і техніки, були б більш корисними на Донеччині, стверджує «Крігсфорчер». «У той час як ми втрачаємо так багато позицій в районі Донеччини, я запитую себе: що я роблю в районі Курська? З першого дня операції я був категорично проти. Моя думка не змінилася», — каже військовий.

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Міністерство оборони в Києві намагається сформувати нові бригади, щоб зміцнити лінію фронту. Але найкращі з цих бригад все ще перебувають на стадії підготовки. І не вистачає сучасної техніки, щоб оснастити їх усі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Україна зараз бореться за виживання, а не за перемогу.

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