Сумна новина: популярна співачка вразила мережу

Популярна співачка та письменниця Оля Цибульська, яка нещодавно вразила своїм від'їздом з країни, звернулася до шанувальників. На своїй сторінці у соціальній мережі вона написала про причини такого вчинку та повідомила, що вже повертається до України.

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«Печальна новина, — написала співачка. - Для тих, хто святкував мій відʼїзд. Я відновила нерви, пройшла особисту психотерапію, дала сину можливість поспати в тиші, й ми за планом повертаємось додому.

Судячи з коментарів у соцмережах, вивезти дитину за кордон, рятуючи дитинство, досі для багатьох — «зрада». Ніколи цього не зрозумію.

Знаю — усім боляче. Так, що не знаєш як дихати, щоб нікого не зачепити. І сама дихаєш так, щоб ніхто не зачепив.

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Моя професія — це відповідальність. І моє місце у такий час в Україні. Це незмінно".

За словами Ольги, в Україні вона завжди відчувала тепло та підтримку і не хоче, щоб засуджували когось, хто приймає інше рішення.

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«В МОЇЙ Україні завжди є мудрість відпустити тих, хто пробує жити інакше, — написала артистка. — Бо ніколи не знаєш насправді, якою ціною і за яких особистих обставин мати приймає складне рішення за себе та дитину».

Співачка подякувала своїм шанувальникам за підтримку.

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«Бути українцем — це підтримувати одне одного і вдома, і по світу, — впевнена Ольга. - Підтримувати, а не їсти. Це насправді й наближає перемогу».

Дописувачі прокоментували думки артистки, висловив своє ставлення до хейту.

«Дійсно — сама знаєш, як краще, — написали у відповідь. — В МОЇЙ Україні люди підтримують один одного, а не їдять — це золоті слова».

«Ні секунди не мала сумніву, що ви повернетесь, — зізналися шанувальники. — Хейтерів скрізь через край. Мрію потрапити на концерт».

Раніше Оля Цибульська здивувала мережу зізнанням.

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