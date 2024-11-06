Меган Маркл відмовилася від допомоги королівської родини: експерт розповів, що сталося

Меган Маркл, яка останнім часом втрачає друзів і союзників, відмовилася від допомоги королівської родини, коли була у Великобританії, розповідає експерт.

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Герцогиня Сассекська, яка звинуватила інституцію в залякуванні її расистськими висловлюваннями, отримала повну підтримку з боку королівської родини, пише Geo.tv.

Королівський автор Роберт Гардман цитує співробітника, який тоді працював у палаці: «Саме Клайв (нині сер Клайв Олдертон, особистий секретар короля) сказав, що, якщо ми зможемо зробити це правильно для Гаррі, ми створимо зразок для майбутніх молодших синів на кілька поколінь. Ми відрядили людей з Кларенс-хаусу, дуже досвідчених людей, щоб допомогти їм, але герцогиня їм не довіряла. Цим двом запропонували значні ресурси, а потім вони сказали, що їм не запропонували ніякої допомоги. І це було абсолютно неправильно».

Принц Гаррі залишив королівську родину у 2020 році разом із дружиною Меган Маркл та сином Арчі. Пізніше подружжя звинуватило королівську родину в демонстрації расизму щодо їхнього сина та публічно поділилося своїми претензіями на телебаченні. Гаррі та Меган зараз живуть у Каліфорнії, де в них народилася дочка, принцеса Лілібет.

Раніше стало відомо, чому Гаррі та Меган вирішили купити будинок у Португалії.

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Фото Getty Images

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