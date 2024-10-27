Меган Маркл втрачає друзів і союзників: експерт назвав причини

За словами королівського експерта Річарда Вікерса, репутація Меган Маркл занепала. Він вважає, що Меган не змогла повністю прийняти свою королівську роль, оскільки неправильно розрахувала свій статус, отриманий від шлюбу з принцом Гаррі.

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Авторитет Меган Маркл серед друзів і союзників продовжує падати, зауважив Вікерс. Він висловив розчарування помилковими кроками герцогині Сассекської з моменту приєднання до королівської родини.

«Меган, схоже, здатна втрачати друзів і союзників повсюди. Якщо це чогось варте, то Меган також втратила мене як союзника», — сказав експерт.

Раніше Вікерс хвалив Маркл за те, що вона була першою королівською особою, яка звернулася до ООН. Але її дії з того часу засмутили багатьох, пише видання Livemint.

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Королівський експерт зазначив, що його довіра до Маркл почала слабшати після народження її сина Арчі. Вікерс сказав: «Вона була першою жінкою, про яку я коли-небудь чув, що вона народила дитину, а потім почалися пологи. Зазвичай цього не буває, це здається досить дивним».

Вікерс також розкритикував ступінь відданості герцогині Сассекської королівським обов'язкам. Він припустив, що шлюб Меган із принцом Гаррі значно підняв її авторитет, який вона, здається, не прагнула використовувати для королівської служби.

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«Мені здається, що вона не дуже прагнула бути членом королівської родини», — сказав експерт. Він підкреслив моменти раннього періоду її королівського життя, які свідчать про неправильне розуміння своєї ролі. А бути королівською особою, за його словами, означає «повне служіння та відданість».

Віркес вважає, що Меган Маркл швидко зрозуміла, що її статус багато в чому походить від того, що вона дружина Гаррі. І вона, можливо, планувала отримати вигоду від цього статусу в Америці. Однак експерт зазначив: «Судячи з того, що я бачу, все йде не дуже добре».

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Поки Меган Маркл виконує свою роль поза королівською родиною, увага її колишніх союзників, а також королівських коментаторів до починань та стосунків герцогині продовжує зростати, викликаючи багато запитань. Зокрема у ЗМІ активно обговорюють ймовірне розлучення Гаррі та Меган.

Фото: Getty Images

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