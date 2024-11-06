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Шоу-бізнес

«Капучино з корицею»: Дженніфер Лопес здивувала шанувальників образом у дуже коротких шортах

18:56 6 листопада 2024
Лопес

Поява Дженніфер Лопес на презентації нового фільму «Неприборканий» змусила її ексчоловіка Бена Аффлека дати відчайдушний коментар. І це з урахуванням того, що Бен був явно зацікавленою особою!

«А якби він побачив Лопес у вовняному костюмі Gucci з колекції осінь-зима — 2024, що складається з кардигана та дуже коротких шортів, то, певно, відразу передумав би розлучатися!» — жартують журналісти відомого видання.

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Дійсно, зірка доповнила образ, який повністю виконаний у трендових коричневих відтінках, чоботами на шпильці, шкіряними рукавичками та сонцезахисними окулярами.

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«Осіння осінь. Капучино з корицею», — описала свій вихід Джей Ло.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек були заручені ще 2003 року, але скасували весілля за день до запланованої урочистості. Закохані знову зблизилися під час пандемії коронавірусу та одружилися у 2022 році.

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Видання нагадує, що раніше Дженніфер вже відвідувала прем'єру фільму «Неприборканий» в «образі помсти». Користувачі вважають, що зірка спеціально одягається відверто після розлучення з Беном Аффлеком.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес сильно змінилася, після того, як подала на розлучення з Беном Аффлеком. Зірка, ймовірно, прагне викликати ревнощі у свого колишнього чоловіка модним одягом і неймовірним макіяжем. ЗМІ пишуть, що актриса навіть наважилися на операцію.

Фото: https://www.instagram.com/p/DB9cdDsSpr-/

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