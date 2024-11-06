Міняйте рублі й юані на долари: астролог розповів, як перемога Трампа на виборах позначиться на курсі валют

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США матиме далеко осяжні наслідки. Новий президент зможе менше втручатися в міжнародні справи, що дозволить світовій економіці розвиватись більш природним шляхом.

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Про це астролог Влад Росс сказав у коментарі виданню УНІАН.

За словами експерта, долар зміцнюватиметься щодо всіх валют у світі. Природно, він буде сильно зміцнюватися і до гривні.

«Варто позбуватися всіх валют і міняти їх на долари. Краще купувати криптовалюту. Вона може дійти до 100», — прокоментував Росс.

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Він додав, що також слід очікувати падіння вартості нафти.

«Різко впаде нафта. Після цього війна в Україні закінчиться. Російська нафта коштуватиме 40 за барель, а середньосвітова ціна — 50», — зазначив експерт.

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За словами Росса, це передумова до якнайшвидшого завершення повномасштабної війни.

«Війна має закінчитися у травні. Може навіть раніше. Навесні 2025 року точно все закінчиться, тому що рф не буде чим воювати», — підсумував Росс.

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Зазначимо, що республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться до Білого дому, набравши необхідну для перемоги кількість голосів вибірників. Відомо, що кампанія 2024 року була насиченою подіями, зокрема через судові процеси проти Трампа, спроби замахів на його життя та заміну демократичного кандидата.

Нагадаємо, що під час своєї промови перед виборцями Трамп заявив, що збирається завершити всі війни, зокрема й в Україні.

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