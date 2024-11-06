Результат змінить світ: у Німеччині відреагували на перемогу Трампа

На думку лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінґбайля, перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США матиме далекосяжні наслідки. Він може менше втручатися в міжнародні справи, що накладає на Німеччину та Європу певні зобов'язання, пише n-tv.de.

ВІДЕО ДНЯ

«Цей результат виборів у США змінить світ, — сказав Клінґбайль. — Тепер Німеччина повинна взяти на себе більше відповідальності в Європі, а також у світі. Наприклад, будуть дебати про те, чи має Німеччина взяти на себе більше відповідальності за Україну. Я думаю, що ми повинні зробити це».

Ларс Клінґбайль також підкреслив, що не очікує від Трампа відмови від вже досягнутих домовленостей. Це стосується й розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині з 2026 року, про що було домовлено за президента США Джо Байдена, який залишає посаду. Клінґбайль заявив, що вважає це «незворотним».

Він відкинув звинувачення в тому, що члени коаліції «Світлофор» висловлювали критичні зауваження на адресу республіканця Трампа.

РЕКЛАМА

«Кожен, хто вірить у порядність, і кожен, хто спостерігав за цією виборчою кампанією, каже, що хотів би, щоб на цих виборах перемогла Камала Гарріс, — підкреслив він щодо кандидата від Демократичної партії. — Коли я дивлюся, як Трамп веде свою кампанію — роз'єднує, поляризує, зневажливо ставиться до жінок, — я не розумію, як хтось може сказати, що він за те, щоб цей стиль переважав».

Раніше повідомлялося, що у своїй першій промові після перемоги на виборах президента США Трамп сказав: «Більше ніяких війн під час моєї каденції».

РЕКЛАМА

326

Читайте нас у Facebook