Провал «Реала» з Луніним на «Бернабеу» та жах «Манчестер Сіті» у Лісабоні: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 5 листопада, дев'ятьма поєдинками стартувала програма 4-го туру Ліги чемпіонів, в якій на «Шахтар» чекає матч зі швейцарським «Янг Бойз».

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. 4-й тур

«Реал» (Іспанія) — «Мілан» (Італія) — 1:3 (Вінісіус, 23, з пенальті — Тіав, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73).

Королівський клуб з Андрієм Луніним, здійснившим 6 сейвів, у складі, як і в попередній домашній зустрічі ЛЧ із дортмундською «Боруссією», примудрився програти перший тайм, пропустивши два голи. І якщо німцям «Реал» після перерви забив аж п'ять м'ячів, то цього разу зганьбився з «Міланом» на повну, перервавши свою 15-матчеву безпрограшну серію в ЛЧ. Колишній наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека, схоже, може перевести дух. Після подвигу на «Сантьяго Бернабеу» його точно не звільнять.

РЕКЛАМА

«Ліверпуль» (Англія) — «Байєр» (Німеччина) — 4:0 (Діас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 65).

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Жирона» (Іспанія) — 4:0 (Фламінго, 16, Тільман, 33, Бакайоко, 83, Крейчі, 89, у свої ворота). На 55-й хвилині вилучено Мартінеса («Жирона»).

РЕКЛАМА

Віктора Циганкова, який ще не набрав форми після травми, не було навіть у заявці на гру. Хоча до збірної України Ребров його викликав.

До речі, перший м'яч у ворота «Жирони» голландці забили з явним порушенням правил: американець Тільман, вкидаючи м'яч з аута, після якого відзначився Фламінго, явно заступив за бічну лінію. Але судді цей епізод прогавили…

РЕКЛАМА

Як би там не було, ПСВ «Ейндховен» всього вдруге у своїй історії та вперше з вересня 1992 року виграв матч Ліги чемпіонів з різницею у 4 м'ячі.

«Спортинг» (Португалія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 4:1 (Дьокереш, 36, 49, з пенальті, 81, з пенальті, Араухо, 46 — Фоден, 4). На 67-й хвилині Холанд (Манчестер Сіті) не реалізував пенальті.

Наставник лісабонців Рубен Аморім розпочне роботу як новий головний тренер «Манчестер Юнайтед» лише 11 листопада, але він уже порадував шанувальників Червоних дияволів, сенсаційно розгромивши найлютіших ворогів відвідувачів «Олд Траффорд».

«Слован» (Словаччина) — «Динамо» (Хорватія) — 1:4 (Стрелєц, 5 — Шпікіч, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 72).

«Болонья» (Італія) — «Монако» (Франція) — 0:1 (Керер, 87).

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Штурм» (Австрія) — 1:0 (Мален, 86).

«Лілль» (Франція) — «Ювентус» (Італія) — 1:1 (Девід, 27 — Влахович, 60, з пенальті).

«Селтик» (Шотландія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 3:1 (Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 — Баумгартнер, 23).

Становище команд:

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

У середу, 6 листопада, у Лізі чемпіонів зіграють: «Шахтар» (Україна) — «Янг Бойз» (Швейцарія), «Брюгге» (Бельгія) — «Астон Вілла» (Англія), «Баварія» (Німеччина) — «Бенфіка» (Португалія), «Інтер» (Італія) — «Арсенал» (Англія), «ПСЖ» (Франція) — «Атлетико» (Іспанія), «Спарта» (Чехія) — «Брест» (Франція), «Фейєноорд» (Нідерланди) — «Зальцбург» (Австрія), «Црвена Звезда» (Сербія) — «Барселона» (Іспанія), «Штутгарт» (Німеччина) — «Аталанта» (Італія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги Європи «Динамо» — «Ференцварош».

Фото EFE

44

Читайте нас у Facebook