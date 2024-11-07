Конору Макгрегору загрожує в'язниця: з легенди ММА вимагають 2 мільйони доларів (фото)

Легендарний боєць ММА, 36-річний ірландець Конор Макгрегор, у сім'ї якого торік народилася четверта дитина, постав перед судом у Дубліні за звинуваченням у зґвалтуванні, повідомляє middleeasy.com.

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35-річна перукарка Нікіта Ні Лаймхім стверджує, що 9 грудня 2018 року була неодноразово зґвалтована Макгрегором та його помічником Джеймсом Лоуренсом у Beacon Hotel в Дубліні. Вона вимагає від бійця відшкодування збитків у розмірі понад 2 млн доларів. За словами передбачуваної жертви, через цей інцидент вона була змушена піти з роботи, змінити місце проживання та звернутися за допомогою до фахівців.

У залі суду Нікіта заявила, що спочатку Конор запропонував їй зайнятися оральним сексом, після чого почав чіплятися.

«Він намагався поцілувати мене. Я зрозуміла, що він хоче. Сказала, що мені не зручно. Сказала, щоб він припинив. Я знайома з його дружиною, знаю її сім'ю. Я не хотіла займатися з ним сексом. Я не прийшла за цим. Але він ніяк не реагував на моє „ні“. Він притис мене до ліжка. Продовжував повторювати те саме: „Розслабся, дитинко“. Я притиснула руки до грудей, а він продовжував навалюватися на мене всією вагою. Я не могла дихати. Намагалася вирватися, але це його ще більше заводило. Він так і сказав: „Продовжуй. Мені це подобається“. Я боялася, що помру і більше не побачу свою дочку», — розповіла свою версію жінка.

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На засідання суду Нікіта Ні Лаймхім прибула зі своїм нинішнім бойфрендом

Ні Лаймхім також зізналася, що вкусила Макгрегора: «Йому це не сподобалося. Він розвернув мене. Почав душити. Сказав: «Тепер ти знаєш, як це бути в октагоні…»

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До речі, свої свідчення в суді дав Деніел Кейн — лікар-гінеколог, до якого звернулася Нікіта одразу після інциденту. Його слова підтверджують версію жертви.

За словами адвоката, 8 грудня його клієнтка була на різдвяній вечірці. Був алкоголь та наркотики (кокаїн). Саме вона запропонувала Макгрегору продовжити відпочинок. Наступного дня Конор заїхав за нею. Нібито він був із подругою. Всі разом вони поїхали до Лоренса. Той вийшов із пакетом кокаїну. Після цього компанія продовжила вечірку у пентхаусі готелю.

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Сторона Конора Макгрегора, якого вже звинувачували у зґвалтуванні дівчини на фіналі НБА, назвала позов спробою здирства, стверджуючи, що «секс був за взаємною згодою».

Нагадаємо, що Конор Макгрегор, який зламав раніше носа відомому діджею, зі своєю подругою Ді Девлін разом уже близько 16 років, пара виховує чотирьох дітей — 7-річного Конора-молодшого, 5-річну Кройю, 3-річного Райана та Мака, якому 1 грудня виповниться рік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько Конора Макгрегора грубо «наїхав» на Володимира Зеленського.

Фото The Mirror

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