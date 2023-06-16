Конора Макгрегора звинуватили у зґвалтуванні дівчини на фіналі НБА (відео)

Не встиг знаменитий ірландський боєць ММА Конор Макгрегор, який заробляє мільйон доларів за 9 секунд бою, оголосити про те, що його кохана Ді Девлін вагітна вчетверте, як його звинуватили у серйозному злочині — жорстокому зґвалтуванні на матчі фіналу НБА між «Денвером» та «Маямі» у Kaseya Center 9 червня, повідомляє TMZ Sports.

За інформацією видання, одразу після гри до поліції звернулася дівчина, яка розповіла про примусовий сексуальний контакт із Макгрегором. За її словами, ірландський боєць за допомогою своєї охорони закрив дівчину у чоловічому туалеті та змусив до орального сексу.

Потім жертва зуміла вдарити Макгрегора ліктем у живіт і вирвалася з туалету, коли Конор хотів її зґвалтувати.

Представники Макгрегора вже виступили із заявою, назвавши звинувачення хибними, хоча поліція проводить розслідування. Водночас в UFC зазначили, що знають про можливий інцидент та працюють над отриманням додаткової інформації.

До речі, Конор Макгрегор під час того фіналу НБА і так дав знати про себе, у перерві матчу просто на майданчику відправивши в нокаут талісмана «Маямі Хіт» (так боєць ММА просував свій спрей, що відновлює). Публіка була в захваті, ось тільки «бідолаху в костюмі» довелося доправити до лікарні.

Нагадаємо, що 34-річний Конор Макгрегор, який зламав раніше носа відомому діджею, зі своєю подругою Ді Девлін разом уже близько 15 років, пара виховує трьох дітей — 6-річного Конора-молодшого, 4-річну Кройю та 2-річного Райана. Тепер вони знову чекають на поповнення в сім'ї.

Як відомо, що Конор Макгрегор зламав велику гомілкову і малу гомілкову кістки у своєму останньому бою з Дастіном Пор'є в липні 2021 року, але зараз готується до повернення в октагон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько Конора Макгрегора грубо «наїхав» на Володимира Зеленського.

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