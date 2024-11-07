Шматок торта з весілля Єлизавети II продали за шалені гроші (фото)

На згадку про померлих монарха Великобританії Єлизавету II і її чоловіка Філіпа, минулого року в Королівському Альберт-холі встановили їхні статуї, а цього року на аукціоні було продано предмет, який зберігався в сім'ї колишньої економки з дня їхнього весілля.

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Як повідомляє ВВС, йдеться про шматочок весільного торта, який отримала Меріон Полсон, яка працювала в палаці Холірудхаус в Единбурзі з 1931 по 1969 рік. Таким чином тоді ще принцеса Єлизавета та її чоловік подякували жінці за подарований гарний десертний сервіз.

Подарунок разом із листом подяки зберігався у спеціальній коробці, яка стояла до смерті жінки у 80-х роках минулого століття під ліжком разом з іншими цінними для неї речами.

«Ми обоє зачаровані десертним сервізом. Я знаю, що різні квіти та прекрасне забарвлення викличуть величезне захоплення у всіх, хто його побачить», — йдеться у листі.

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Фото ВПС

А зараз на аукціоні за нього виручили 2200 фунтів стерлінгів (майже 117,5 тисячі гривень).

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«Маленькою капсулою часу» назвав цей лот Джеймс Грінтер із аукціонного будинку Reeman Dansie у Колчестері. Цю «капсулу» придбав покупець із Китаю.

За словами експерта Reeman Dansie, шматок торта, переданий економці, був першим будь-коли проданим «в повному обсязі». А сам торт був величезним і міг заповнити півкімнати.

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Раніше повідомлялося, що на аукціон планували виставити годинник, який був вироблені з нагоди Платинового ювілею королеви Єлизавети II у 2022 році. Партія була невеликою — лише 50 примірників. На циферблаті Bremont Supermarine S300 зображений королівський герб та шифр королеви на зворотньому боці.

Фото з Вікіпедії

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