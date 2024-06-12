Унікальний годинник з шифром і гербом королеви Єлизавети ІІ буде проданий на аукціоні

З нагоди Платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ у 2022 році була випущена унікальна серія годинників лише у 50 екземплярах. Єлизавета ІІ подарувала їх персоналу королівського палацу. І тепер один із годинників потрапив на аукціон. Розкішний годинник Bremont Supermarine S300 з королівським гербом на циферблаті та шифром королеви Єлизавети II на звороті може бути проданий за п’ять тисяч фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Daily Mail.

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Годинник продається анонімним продавцем на аукціоні Noonans у Мейфейрі, і оцінюється в суму від трьох до п’яти тисяч фунтів стерлінгів. На знак додаткової цінності, яку забезпечує зв’язок з королівською родиною, модель Bremont Supermarine S300 можна придбати на сайті Bremont за 3 295 фунтів стерлінгів.

Історик Крістофер Вілсон розповів MailOnline, що королівський палац рідко робить такі подарунки своїм робітникам.

«Це дуже бажаний об'єкт для королівських колекціонерів, — зазначив експерт. — Я припускаю, що годинник буде проданий набагато дорожче, ніж його оцінили. Це рідкість, коли особистий сувенір монарха містить королівський штандарт і шифр королеви, які так яскраво демонструються».

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Годинник виготовлений з нержавіючої сталі та оснащений каучуковим ремінцем. Покупець також отримає шкіряну сумку та гарантійний талон. Циферблат знаходиться в хорошому стані, тоді як корпус має «незначні потертості», але в іншому він бездоганний.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла у вересні 2022 року. Вона обіймала престол 70 років. Спадкоємцем королеви на троні став її старший син Чарльз.

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