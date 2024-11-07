«Трампівська рикалка барахлить і серйозного враження на воюючі сторони не справляє»: Невзоров — про обіцянку Трампа «закінчити війну за один день»

Відомий російський публіцист Олександр Невзоров поділився думками щодо обіцянки обраного президента США Дональда Трампа швидко закінчити війну в Україні.

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«Як і було передбачено — жодного «плану Трампа» щодо припинення Української війни у природі не існує.

Обіцянка «закінчити війну за день», відразу після виборів, зрозуміло, виявилося лише виборною містифікацією, ефектною брехнею.

Тільки зараз трампівські ідеологи почали висмоктувати з пальців каламутні варіанти «миру».

Усі пропозиції банальні та примітивні, вони 1000 разів обкашляні в Інтернеті ще рік тому і давно визнані мертвими фантазіями.

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Справа малювалася так: Трамп видає великий американський рик — і біля його ніг, у позі зайчиків сідають путін і Зеленський, питаючи «де підписати?».

Але!

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Як з'ясувалося після виборів — трампівська рикалка барахлить і серйозного враження на воюючі сторони не справляє.

Маніакальний садист путін не має наміру зупиняти окупацію та геноцид України, а Українці не збираються нічого віддавати окупантам.

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Їхня тактика — знищення російських орків у промислових масштабах — працює, нехай і ціною здачі містечок та селищ Донбасу.

Жодних підстав «припиняти» у жодної сторони немає.

Трамп ризикує стати брехуном ще до інавгурації", — написав він.

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