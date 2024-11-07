41.10 / 41.65 44.29 / 45.01
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Блоги

«Трампівська рикалка барахлить і серйозного враження на воюючі сторони не справляє»: Невзоров — про обіцянку Трампа «закінчити війну за один день»

17:47 7 листопада 2024
Дональд Трамп

Відомий російський публіцист Олександр Невзоров поділився думками щодо обіцянки обраного президента США Дональда Трампа швидко закінчити війну в Україні.

«Як і було передбачено — жодного «плану Трампа» щодо припинення Української війни у природі не існує.
Обіцянка «закінчити війну за день», відразу після виборів, зрозуміло, виявилося лише виборною містифікацією, ефектною брехнею.

Тільки зараз трампівські ідеологи почали висмоктувати з пальців каламутні варіанти «миру».

Усі пропозиції банальні та примітивні, вони 1000 разів обкашляні в Інтернеті ще рік тому і давно визнані мертвими фантазіями.

РЕКЛАМА

Справа малювалася так: Трамп видає великий американський рик — і біля його ніг, у позі зайчиків сідають путін і Зеленський, питаючи «де підписати?».

Але!

РЕКЛАМА

Як з'ясувалося після виборів — трампівська рикалка барахлить і серйозного враження на воюючі сторони не справляє.

Маніакальний садист путін не має наміру зупиняти окупацію та геноцид України, а Українці не збираються нічого віддавати окупантам.

РЕКЛАМА

Їхня тактика — знищення російських орків у промислових масштабах — працює, нехай і ціною здачі містечок та селищ Донбасу.

Жодних підстав «припиняти» у жодної сторони немає.

Трамп ризикує стати брехуном ще до інавгурації", — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

28

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Тіщенко

Поплічник ексначальника ТЦК Львівщини звільнився з військової служби і втік до Польщі, звідки «викриває корупцію в Україні», — Кочетков

карти

Рибам — «Королева Кубків», Стрільцям — «Колесо Фортуни», а Козорогам — «Імператор»: Таро-прогноз на 7 листопада

суп

Готуємо капусняк: як приготувати старовинну українську першу страву

Володимир Остапчук з дружиною

«Вже не знаю, яка тобі потрібна»: Володимира Остапчука застерегли від розлучення

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту