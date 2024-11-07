Президент України Володимир Зеленський, який раніше поговорив телефоном з обраним президентом США Дональдом Трампом, виступив на п’ятому саміті Єропейської політичної спільноти у Будапешті. Про це повідомляє прес-служба президента.

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Глава держави наголосив, що концепція «мир завдяки силі» вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність, і зараз вона потрібна знову.

«Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати», — сказав він.

Президент Зеленський закликав лідерів країн підштовхнути росію до справедливого миру.

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«Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні. Щоб Росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо — від країн Балтії до Балкан. Будь-яка країна, будь-який лідер, що поважає міжнародне право й сидить за цим столом, має розуміти, що хижаки завжди вимагають щораз більшої й більшої здобичі», — наголосив Президент.

Зазначимо, що у четвер у Будапешті (Угорщина) проходить п’ятий саміт Європейської політичної спільноти, яка була заснована у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перший саміт відбувся у жовтні 2022 року в Чехії, другий — торік у червні в Молдові, третій — у жовтні в Іспанії, четвертий — цьогоріч у липні у Великій Британії.

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Раніше «ФАКТИ» писали, на що чекати Києву і ЄС після обрання Трампа президентом.

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