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Події

Втопила маленьку доньку у ванні і намагалася накласти на себе руки: жахлива трагедія розігралася в Тернополі (фото)

18:12 7 листопада 2024
Будинок

На Тернопільщині, де раніше бабуся катувала онука через невивчену молитву, жінка намагалася покінчити життя самогубством. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

«Близько п'ятої години ранку 7 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на масиві „Дружба“ з п'ятого поверху випала жінка 1992 року народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медичної допомоги. У потерпілої численні переломи. Наразі вона в реанімації. Зі слів жінки, вона намагалася покінчити життя самогубством, оскільки за кілька годин до цього, під час купання втопила у ванні свою доньку, якій 2,5 роки. Коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати, але не змогла», — повідомили правоохоронці.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

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Раніше «ФАКТИ» писали про прийомних батьків з Кривого Рогу, які розчленували, спалили та втопили останки своєї дитини.

Фото: відділ комунікації поліції Тернопільської області

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