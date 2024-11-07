Бюджетний сніданок на всю сім’ю: ситні сирні палички на кефірі
Якщо у вас на сьогодні немає ніяких цікавих ідей щодо сніданку, обмежуватись бутербродами з ковбасою і сиром не варіант. Краще вже використати їх для приготування сирних паличок з ковбасою і зеленню.
«Рецепт справді бюджетний, але таку страву можна подавати навіть на святковий стіл», — говорить львівська фудблогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти (на 28 штук)
- борошно — 450 г
- яйця — 2 шт
- розпушувач — 10г
- кефір — 250 мл
- петрушка — 1 пучок
- ковбаса — 100 г
- сир — 100 г
- сіль — 1 ч. л
Як готувати
Крок 1. До борошна додаємо розпушувач і перемішуємо. Окремо у мисці вінчиком перебиваємо яйця, додаємо кефір, сіль, трохи зелені, тертий сир і натерту варену ковбасу.
Крок 2. До цієї маси у два етапи додаємо борошно і замішуємо тісто — спочатку ложкою, а потім — руками.
Крок 3. Продовжуємо вимішувати тісто на робочій поверхні, присипаній борошном. В результаті отримуємо м'яке, але густе тісто, яке не липне до рук.
Крок 4. Накриваємо плівкою і залишаємо постояти на 10 хвилин.
Крок 5. Розкачуємо тісто у прямокутник товщиною приблизно 2 см, нарізаємо на смужки і обсмажуємо ці смужки з обох сторін у великій кількості розігрітої олії.
Після обсмаження палички добре підростають у розмірі, таким чином, з невеликої кількості продуктів отримаємо велику кількість смакоти.
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