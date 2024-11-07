Бюджетний сніданок на всю сім’ю: ситні сирні палички на кефірі

Якщо у вас на сьогодні немає ніяких цікавих ідей щодо сніданку, обмежуватись бутербродами з ковбасою і сиром не варіант. Краще вже використати їх для приготування сирних паличок з ковбасою і зеленню.

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«Рецепт справді бюджетний, але таку страву можна подавати навіть на святковий стіл», — говорить львівська фудблогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти (на 28 штук)

борошно — 450 г

яйця — 2 шт

розпушувач — 10г

кефір — 250 мл

петрушка — 1 пучок

ковбаса — 100 г

сир — 100 г

сіль — 1 ч. л

Як готувати

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Крок 1. До борошна додаємо розпушувач і перемішуємо. Окремо у мисці вінчиком перебиваємо яйця, додаємо кефір, сіль, трохи зелені, тертий сир і натерту варену ковбасу.

Крок 2. До цієї маси у два етапи додаємо борошно і замішуємо тісто — спочатку ложкою, а потім — руками.

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Крок 3. Продовжуємо вимішувати тісто на робочій поверхні, присипаній борошном. В результаті отримуємо м'яке, але густе тісто, яке не липне до рук.

Крок 4. Накриваємо плівкою і залишаємо постояти на 10 хвилин.

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Крок 5. Розкачуємо тісто у прямокутник товщиною приблизно 2 см, нарізаємо на смужки і обсмажуємо ці смужки з обох сторін у великій кількості розігрітої олії.

Після обсмаження палички добре підростають у розмірі, таким чином, з невеликої кількості продуктів отримаємо велику кількість смакоти.

А на вечір домашніх можна порадувати духмяними булочками з корицею та вершковим кремом — таким собі українським варіантом французьких сінабонів.

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