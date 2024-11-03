Булочки з корицею за рецептом Лілій Цвіт: виходять ніжні, немов хмаринки

Кулінарка Лілія Цвіт, яка раніше поділилася рецептом «швидких» кексів з яблуком, розповіла, як вона готує сінабоні — надзвичайно ніжні булочки.

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Назвавши сінабоні найсмачнішими булочками, вона зауважила, що за цим рецептом вони завжди вдаються. «Вони виходять просто неймовірними. Структура тесту булочки дуже нежна, вони виходять м'якенькими та увлажненими чудовим вершковим кремом, який доповнює їхній смак», — розповідає кулінарка на своєму каналі.

Інгредієнти (на 8 штук): Мука — 550 г;

Яйця — 2 шт.;

Дріжджі — 25 г (пресовані) чи 8 г (сухі);

Молоко — 250 г;

Масло — 80 г;

Цукор — 140 г;

Сіль — 5 г. Для начинки: Сахар — 150 г;

Кориця — 1 чайна ложка. Для крему: РЕКЛАМА Крем-сир — 1 упаковка (180 г);

Масло — 70 г;

Цукрова пудра — 100 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Для опари з'єднуємо тепле молоко, дріжджі та цукор. Перемішуємо накриваємо плівкою і залишаємо у теплі на 20 хвилин.

Окремо з'єднуємо яйця, решту цукру та сіль і додаємо до готової опари.

Муку додаємо в кілька етапів та замішуємо тісто. В кінці додаємо м'яку олію і ще раз добре все вимішуємо. Тісто має вийти ніжним та еластичним і не прилипати до рук. Його викладають у миску, накривають та залишають на півтори години у теплі.

Потім тісто розкачують у прямокутник завтовшки приблизно 1 см.

Для начинки з'єднуємо цукор та корицю, посипаємо тісто і скручуємо в рулет. Булочки формують, розрізаючи рулет, наприклад, за допомогою нитки. Кожен шматочок має бути 3−4 см.

Викладаємо сінабони у форму для випікання щільно один до одного та випікаємо при 180° приблизно 45 хвилин. Булочки мають добре підрум'янитися.

Для крему з'єднуємо м'яке масло, сахарну пудру та крем-сир кімнатної температури, збиваємо все міксером до пишної маси та викладаємо на булочки, поки вони теплі. Сінабонам потрібно постояти ще 20 хвилин, щоб вони просочилися кремом.

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Раніше своїм рецептом блакитних сінабонів ділився суддя «МайстерШефа» Володимир Ярославський.

Фото — скріншот

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