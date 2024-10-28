Смачнющі пухкі пончики за 20 хвилин: суперсніданок від блогерки з «ляльковим» голосом

Відома українська фудблогерка Alina FooDee вважає кулінарію не простим приготування їжі, а творчим процесом, який нагадує малювання.

Про це вона розповіла у процесі приготування свого нового шедевру — м'яких та пишних пончиків.

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Рецепт дуже економний і швидкий, тобто ви цілком зможете приготувати цю смакоту на сніданок.

Отже, підготуйте:

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кефір — 200 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 80 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — 0,5 ч.л.;

соду (або розпушувач) — 0,5 ч.л.;

борошно — 400 г;

олію без запаху — 40 г

олію для обсмажування пончиків;

цукрову пудру.

Важливо: всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Приготування

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Змішати яйце, кефір, цукор, сіль, соду і замісити тісто, поступово додаючи борошно.

Добре посипати поверхню борошном і розтягнути тісто в пласт завтовшки 1−1,5 см.

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Видавити пончики за допомогою склянки. Отвір у центрі, характерний для пончиків, можна зробити за допомогою шийки від пляшки.

Прогріти олію, але не надто сильно, щоб пончики встигли пропектися всередині.

Готову випічку викласти на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

Посипати цукровою пудрою.

«М'які всередині з хрусткою скоринкою зовні. Як хрумтить скоринка! А всередині вони м'які, ніжні та повітряні», — розповідає господиня про свої творіння.

Ну, а запивати такі пончики добре молоком, або ж гарбузовим нектаром з грушевими нотками.

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