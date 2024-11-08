План Трампа про припинення війни в Україні базується на одному реченні, — експрезидент Фінляндії

Промови Трампа щодо України викликали занепокоєння у багатьох. Він заявив, що швидко закінчить війну в Україні, якщо прийде до влади. Але експрезидент Фінляндії Саулі Нііністьо наголошує, що Дональд Трамп не представив конкретного плану припинення війни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

«Я не бачив більш конкретного плану щодо цього, якщо такий існує. Швидше за все, нам доведеться почекати й подивитися, що він насправді має намір робити. Але поки що план базується лише на одному реченні», — заявив він в інтерв'ю виданню Yle.

За словами Нііністьо, Трамп чинить тиск як на росію, так і на Україну. Він не вважає, що обрання Трампа матиме негайний вплив на американську допомогу Україні у вигляді озброєнь.

Президентські вибори також передбачають обрання нових представників до Конгресу та Сенату. Дуже ймовірно, що республіканці, яких представляє Дональд Трамп, отримають більшість в обох палатах.

РЕКЛАМА

«У них сконцентрована досить велика влада. Що тоді робитиме Трамп? Безумовно, економіка є абсолютно центральною. І це пов'язано з певними ризиками, такими як тарифи та ускладнення імпорту», — сказав експрезидент Фінляндії.

Нііністьо закликає всіх звертати увагу на дії, а не на слова Трампа, коли йдеться про майбутнє НАТО.

РЕКЛАМА

«Що стосується решти відносин з НАТО, то стало зрозуміло, що Трамп не є активним гравцем у міжнародних організаціях. Однак під час його останнього терміну, попри жорсткі розмови, взаємодія США з Європою і, зокрема, з НАТО, зросла», — констатує ексочільник Фінляндії.

Нагадаємо, після президентських виборів у США аналітики спрогнозували вимоги рф про припинення війни на переговорах із Трампом.

РЕКЛАМА

Тим часом відомий російський публіцист Олександр Невзоров поділився думками щодо обіцянки обраного президента США Дональда Трампа швидко закінчити війну в Україні.

539

Читайте нас у Facebook