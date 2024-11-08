41.09 / 41.63 44.36 / 45.06
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Нічний обстріл 8 листопада: скільки дронів ворога збили над Україною

9:44 8 листопада 2024
Поліцейські на місці подій

Під час нічної атаки російського ворога 8 листопада Сили ППО збили 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

У Київській області внаслідок нічної атаки дронів в ніч на 8 листопада були пошкоджені будинки та авто. Поранення отримали четверо осіб.

РЕКЛАМА

Про це повідомили у Національній поліції.

РЕКЛАМА

Як зазначають правоохоронці, станом на 7:30 зафіксовано пошкодження шести приватних будинків та чотирьох автомобілів.

РЕКЛАМА

Також через російську атаку сталися кілька пожеж. Горіла суха трава та приміщення недіючої газової АЗС. Вогонь вже ліквідували.

Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Як повідомили у Київській ОВА, це водії, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів.

«Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога», — повідомили в Київській ОВА.

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю окупанти знову атакували Україну дронами. Їх рух фіксувався у багатьох регіонах. Російські безпілотники атакували Одесу та район. Пошкоджені приватні житлові будинки, навчальний заклад, газові труби. Відомо про двох поранених. Також російські терористи вдарили КАБами по Харкову. «Прильоти» зафіксовані у центрі та на Салтівці, пошкоджені будинки. Станом на ранок відомо про 25 постраждалих, серед них немовля.

190

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Тіщенко

Поплічник ексначальника ТЦК Львівщини звільнився з військової служби і втік до Польщі, звідки «викриває корупцію в Україні», — Кочетков

Парковка для інвалідів

Українцям з інвалідністю влаштують перевірки: кого можуть позбавити пенсії

Костянтин Октябрський

Квартирі торба: внаслідок нічної атаки на Київ постраждав будинок популярного актора та ведучого

Карта Таро Імператор

Левам — «Сонце», Козерогам — «Імператор», а Стрільцям — «Колесо Фортуни»: Таро-прогноз на 8 листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту