Нічний обстріл 8 листопада: скільки дронів ворога збили над Україною

Під час нічної атаки російського ворога 8 листопада Сили ППО збили 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

У Київській області внаслідок нічної атаки дронів в ніч на 8 листопада були пошкоджені будинки та авто. Поранення отримали четверо осіб.

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Про це повідомили у Національній поліції.

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Як зазначають правоохоронці, станом на 7:30 зафіксовано пошкодження шести приватних будинків та чотирьох автомобілів.

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Також через російську атаку сталися кілька пожеж. Горіла суха трава та приміщення недіючої газової АЗС. Вогонь вже ліквідували.

Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Як повідомили у Київській ОВА, це водії, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів.

«Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога», — повідомили в Київській ОВА.

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю окупанти знову атакували Україну дронами. Їх рух фіксувався у багатьох регіонах. Російські безпілотники атакували Одесу та район. Пошкоджені приватні житлові будинки, навчальний заклад, газові труби. Відомо про двох поранених. Також російські терористи вдарили КАБами по Харкову. «Прильоти» зафіксовані у центрі та на Салтівці, пошкоджені будинки. Станом на ранок відомо про 25 постраждалих, серед них немовля.

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