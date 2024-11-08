Субсидію можна оформити і з боргом за комунальні послуги: як це зробити

В умовах очікуваного зростання тарифів на комунальні послуги багато українців можуть забажати оформити субсидію на їхню оплату.

Як пише пресслужба Пенсійного фонду України, однозначно закриє шлях до призначення субсидії заборгованість за комунальні послуги сумою понад 680 гривень за більш як 3 місяці. Ця умова діє на момент подання заяви.

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Остання фраза дає якусь лазівку, оскільки, якщо заборгованість домогосподарства становить, припустимо, 600 гривень за 2 місяці, що передують даті подання заяви на субсидію, у ПФУ не маю права відмовити у її призначенні. Зрозуміло, якщо ви цю заборгованість згодом не сплатите, це може стати підставою для скасування субсидії.

Втім існують і способи обходу навіть заборгованості понад 680 гривень. У цьому може допомогти договір про реструктуризацію боргу, тобто його поступову виплату з точним графіком платежів, або позов до суду, в якому борг оскаржується. Якщо суд прийме до розгляду позов або є договір про реструктуризацію, субсидія може бути призначена протягом 2 місяців після початку опалювального (неопалювального сезону). Якщо після закінчення цих 2 місяців борг було виплачено за договором про реструктуризацію або визнано судом недійсним, субсидія буде призначена з наступного місяця.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що внутрішньопереміщені українці можуть оформити субсидію на оренду житла.

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