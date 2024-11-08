У них не буде України: відомий актор та військовий про виїзд родини за кордон
Популярний актор та військовий Геннадій Попенко, який розповів про зниклі українські цінності, поділився принципами виховання двох доньок. Відомо, що родина Геннадія потрапила в окупацію під Києвом. Його спогади про той час увійшли в серіал «Окуповані». За словами актора його родина відразу вирішила не виїздити з України, незважаючи на небезпеку.
«Не треба вигадувати чи фантазувати, — розказав Попенко про розмови з доньками у проєкті „Точка опори“. — Треба бути тут і зараз — виховувати дітей у тому просторі, де ми є. І якщо це їх певною мірою травмує, то, на жаль, це те середовище, в якому ми зараз живемо. Вивезти родину за кордон можна. Вони там будуть успішні, усміхнені, у них там буде плюс чеська, англійська або інша мова, безумовно, але у них не буде України».
Родина Попенко обговорювала можливість виїзду за кордон, але вирішили залишитись разом в Україні. Натомість у його старшої доньки, після деокупації почалися певні нервові проблеми, і її відправили за кордон, до Ірландії. Дівчина провела там рік, мріючи повернутися до України.
«Після деокупації вона виїхала до Ірландії, — згадав Геннадій. — Це була пропозиція від однієї соціальної організації. Ми думали, що це буде на місяць, потім на літо, а потім на рік. Я бачив з нашого спілкування, що це найкращий терапевтичний ефект для неї. Але після того року і вона „завила“, і ми. Коли дитина повернулася, ми збагнули, який це великий час, який ми втратили у спілкуванні, і тепер намагаємося надолужити».
В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Геннадій Попенко згадав дні, проведені в окупації.134
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