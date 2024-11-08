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У них не буде України: відомий актор та військовий про виїзд родини за кордон

15:45 8 листопада 2024
актор та військовий Геннадій Попенко

Популярний актор та військовий Геннадій Попенко, який розповів про зниклі українські цінності, поділився принципами виховання двох доньок. Відомо, що родина Геннадія потрапила в окупацію під Києвом. Його спогади про той час увійшли в серіал «Окуповані». За словами актора його родина відразу вирішила не виїздити з України, незважаючи на небезпеку.

«Не треба вигадувати чи фантазувати, — розказав Попенко про розмови з доньками у проєкті „Точка опори“. — Треба бути тут і зараз — виховувати дітей у тому просторі, де ми є. І якщо це їх певною мірою травмує, то, на жаль, це те середовище, в якому ми зараз живемо. Вивезти родину за кордон можна. Вони там будуть успішні, усміхнені, у них там буде плюс чеська, англійська або інша мова, безумовно, але у них не буде України».

Родина Попенко обговорювала можливість виїзду за кордон, але вирішили залишитись разом в Україні. Натомість у його старшої доньки, після деокупації почалися певні нервові проблеми, і її відправили за кордон, до Ірландії. Дівчина провела там рік, мріючи повернутися до України.

«Після деокупації вона виїхала до Ірландії, — згадав Геннадій. — Це була пропозиція від однієї соціальної організації. Ми думали, що це буде на місяць, потім на літо, а потім на рік. Я бачив з нашого спілкування, що це найкращий терапевтичний ефект для неї. Але після того року і вона „завила“, і ми. Коли дитина повернулася, ми збагнули, який це великий час, який ми втратили у спілкуванні, і тепер намагаємося надолужити».

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В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Геннадій Попенко згадав дні, проведені в окупації.

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