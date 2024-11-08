Харпер Бекхем у сукні з глибоким декольте вручила нагороду своїй мамі Вікторії

Завдяки активній діяльності у фешн-індустрії, «експерчинку» Вікторію Бекхем визнали переможцем у номінації «підприємець року» за версією британського видання Harper's Bazaar.

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Подяку за визнання її досягнень Вікторія розмістила у соціальній мережі.

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А нагороду за успіхи в індустрії моди на церемонії Harper's Bazaar Women of The Year їй вручила її 13-річна дочка Харпер.

Для заходу Вікторія обрала костюм перлинного відтінку. Своєю чергою, Харпер, на тлі критики через надто «дорослі» образи, з'явилася в елегантній білій сукні з глибоким декольте і доповнила образ босоніжками на шпильці та мінімалістичними золотими прикрасами.

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Під час нагородження Вікторія не змогла стримати емоцій і звернулася до доньки.

«Я так пишаюся тобою. Виходити на сцену перед залом, повним людей, дуже страшно, а ти зробила це з таким самовладанням та елегантністю», — сказала вона доньці.

Цього разу все обійшлося без скандалів: ніхто не став звинувачувати Вікторію в тому, що вона «занадто роздягає» свою неповнолітню доньку.

А після проникливої промови Вікторії, мама і донька отримали тривалі овації присутніх. Можливо, на це подіяло те, що раніше Харпер заявила, що має намір вибрати професію модельєрки за прикладом мами. А та навіть зробила їй крок назустріч, зареєструвавши компанію під назвою H7B Limited, яка відповідає повному імені її дочки Харпер Севен Бекхем.

Нагадаємо, що майбутню професію вибрав і старший син Бекхемів Бруклін.

Фото: https://www.instagram.com/p/DCCI946oXHS/?img_index=4

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