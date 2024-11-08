Вищий антикорупційний суд звільнив від арешту підозрюваного в крадіжці 1,5 млрд грн екснардепа Дмитра Крючкова. Формальним приводом стала нібито помилка у рішенні, яку допустив суддя ВАКС. Про це повідомляє «Слово та діло».

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За даними видання, спочатку ВАКС заарештував Крючкова на 60 діб. Адвокати підозрюваного подали скаргу на це рішення. У підсумку, Апеляційна палата ВАКС відхилила обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Журналісти зазначають, що САП обвинувачує екснардепа Дмитра Крючкова у заволодінні у 2015−2016 рр коштами ряду обленерго за ст. 191 ч.5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 209 ч.3 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Загальні збитки енергопостачальним компаніям у справі складають понад 1,5 млрд грн. Проте це не завадило суддям ВАКС звільнити від арешту втікача.

Цей скандал став черговим у низці звинувачень до ВАКС у зловживаваннях. Так, раніше українські юристи звинуватили суддів Вищого антикорупційного суду у виконанні завдань прокурорів САП та детективів НАБУ. «Судді ВАКС дотримуються посттоталітарного, пострадянського підходу, коли потрібно посприяти обвинуваченню — САП та НАБУ, виконати їхню задачу», — зазначили вони.

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До цього, суддя ВАКС Катерина Сікора відмовилася взяти під варту і відпустила під 3,5 млн грн застави колишнього виконувача обов'язків генерального директора «Харківобленерго» Костянтина Логвиненка. НАБУ і САП підозрюють його у співорганізації заволодіння 12,5 млн грн підприємства та замаху на заволодіння ще 120 млн грн. Щодо самої судді Сікори, то у неї НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення. Сікору зловили на внесенні недостовірної інформаці щодо ряду машин, квартир, паркомісць, які в неї з'явилися за час здійснення правосуддя.

Окрім Сікори, в скандал потрапила і ще одна суддя Вищого антикорупційного суду Валерія Чорна. Вона в розпал війни стала власницею елітної автівки. У вересні 2022 року вона придбала з салону авто BMW Х6. «Має бути якесь особисте задоволення, вважаю, я заслужила на це і маю право на цю автівку», — розповіла суддя ВАКС «Слідство.інфо».

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Відповідно до результатів соціологічного дослідження групи «Рейтинг», судовій владі, до якої належить ВАКС, не довіряють 72% українців.

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