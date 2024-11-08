Цікава декомунізація: під Одесою село перейменували на честь ГУР Буданова

Село Першотравневе в Одеській області відтепер називається Гурівське, на честь воїнів Головного управління розвідки Міноборони України. Назву населеному пункту змінили в рамках деколонізації.

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Про це повідомили в ГУР.

За даними Інституту Національної пам’яті України, перейменування села є важливим для відзначення розвідників у топоніміці.

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Село знаходиться у Роздільнянському районі Одещини. Зазначається, що назва Гурівське невипадкова для Одеської області. Вона символізує історичну роль регіону у формуванні національних спецслужб.

Наприклад, в Одесі народився Всеволод Змієнко — військовий діяч часів Української революції 1917−1921 років, генерал-хорунжий Армії УНР та співорганізатор військової розвідки УНР. У серпні 2024 року на честь Змієнка з’явилася вулиці у центрі Одеси.



Нагадаємо, в Одесі триває процесс дерусифікації та деколонізації. Так, на початку великої війни в місті остаточно вирішили долю скандальних пам'ятників Катерині II та Суворову.

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В Одесі мають демонтувати ще 19 пам’ятників, пам’ятних знаків, які містять символіку російської імперської політики, серед них монумент Олександру Пушкіну, пам’ятники актору Володимиру Висоцькому, двічі Герою Радянського Союзу, генералу армії Івану Черняховському, вченому Івану Мічуріну, автору «Одеських оповідань» Ісааку Бабелю, академіку, вченому в галузі космонавтики, двічі Герою Соціалістичної праці Валентину Глушку, погруддя двічі Герою Радянського Союзу, маршалу Родіону Маліновському тощо.

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