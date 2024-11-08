Зверніть увагу на порядок оплати товару: юристи про те, як вберегтись від онлайн-аферистів

Все частіше ми надаємо перевагу купівлі товарів в інтернеті. Це доволі зручно: не потрібно витрачати час на ходіння по магазинах, часто дешевше, бо онлайн-магазини не закладають у вартість витрати на оренду, оплату праці тощо… А от наскільки захищеним є покупець при купівлі товарів в інтернет-магазинах і на що слід звернути увагу при купівлі товару онлайн, розповіли юристи.

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«Продавець повинен надати споживачеві інформацію про, зокрема: найменування продавця, його місцеперебування та порядок прийняття претензії; основні характеристики продукції; ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати; гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції; інші умови поставки або виконання договору; порядок розірвання договору. Під договором розуміємо також усну домовленість (домовленість в листуванні з продавцем чи менеджером). Це не обов'язково повинен бути класичний письмовий документ», — йдеться у повідомленні.

За словами юристів, не завжди споживач має доступ до всієї необхідної інформації, передбаченої Законом (наприклад, про найменування та місцеперебування продавця). Часто іншої інформації, окрім електронної пошти та номера телефону, на сайті інтернет-магазину не вказується, що фактично робить споживача безправним при придбанні неякісного товару.

«Багато онлайн-продавців прямо зазначають на своїх сторінках — „Обміну і повернення немає“, що само по собі є порушенням, оскільки обмін і повернення передбачено законодавство практично для всіх видів товарів за невеликими винятками. Відсутність гарантії на товар. Наприклад, людина придбає взуття в Instagram-магазині, яке псується після першого ж виходу на вулицю, і фактично позбавлена можливості обміняти неякісний товар в межах гарантійного терміну. І найголовніше — багато онлайн-продавців не є суб'єктами підприємницької діяльності. Купуючи товар в особи, яка не є ним, споживач позбавляє себе можливості захистити свої права в спосіб, передбачений законодавством», — зазначають юристи.

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Щоб не потрапити в халепу, перевіряйте, чи здійснює продавець свою діяльність офіційно (чи є він ФОП тощо). Цікавтеся можливістю обміну та повернення товару, наявністю гарантії на товар.

«Звертайте увагу на порядок оплати товару: чи є можливість післяплати, чи переказуєте ви гроші на офіційний чи на особистий картковий рахунок. Цікавтеся відгуками про продавця. Відсутність інформації про найменування та місцеперебування продавця унеможливлює проведення перевірок з боку Держпродспоживслужби за скаргами споживачів», — підкреслюють юристи.

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