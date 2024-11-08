В Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців

У п'ятницю, 8 листопада, до України повернули тіла 563 загиблих українських військових.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку.

Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території рф.

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У заходах щодо поверняння загиблих військових брали участь співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаний центр СБУ, МВС України, Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, інші представники структур сектору безпеки та оборони України.

Заходи проведені за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Українські Збройні Сили транспортують репатрійовані тіла до визначених державних установ, де правоохоронці та судово-медичні експерти займуться встановленням їх особи.

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Нагадаємо, у жовтні відбувся 58-й обмін полоненими. Майже сто українців повернулися додому.

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