Тренд соцмереж — дубайський шоколад: що це за ласощі та в чому секрет їх надзвичайної популярності

Нещодавно повідомлялося, що вчені розробили новий вид шоколаду. Але смак дубайського шоколаду підірвав соцмережі мільйонними переглядами. Його називають гастрономічним феноменом. Що ж у ньому такого особливого? І в чому секрет популярності?

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Дубайський шоколад — фактично це шоколадний батончик із начинкою з горіховою пастою і ниткоподібним смаженим тістом катаїфі, яке входить до складу безлічі східних десертів. Вражає поєднання текстур — м'якої та хрусткої. Мегамодний шоколад став настільки популярним у світі, що є одним із найбажаніших подарунків.

Багато хто намагається приготувати подібний десерт у домашніх умовах. Але це не так просто, як здається на перший погляд. А ось багато кондитерських у світі, зокрема українські, вже взяли популярний рецепт на замітку і пропонують свою версію ласощів у меню.

До речі, у світі не так вже й багато десертів, які отримали назву на честь міст. Серед них знамениті київський і празький торти. І, звісно, що б хто не говорив, краще один раз ласощі спробувати, ніж сто разів про них почути.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з шоколатьє Русланом Громаковським: «Смак білого шоколаду з гречаним чаєм — це просто фантастика».

Фото з альбому Ольги Сметанської

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