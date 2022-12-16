Ідеально для новорічного столу: готуємо легендарний «Київський торт»

Цей торт підкорив чимало сердець та став візитною карткою столиці України. Хрусткі білкові коржі з горіхами та смачний ніжний крем поєдналися у неймовірну смакоту. А готується він зовсім не складно, якщо дотримуватися усіх правил, пояснює кулінарка Наталія Стасишина.

Коржі: 50 г борошна + 40 г цукру + 160−180 г горіхів (суха суміш)

7 середніх яєчних білків (240 г)

Білки повинні бути сквашені (зістарені), тобто повинні добу постояти при кімнатній температурі. Це важливо!

200 г цукру

Дрібка солі

Ваніль

Приготування коржів:

Горіхи підсушити на пательні і подрібнити міксером короткими імпульсами не дуже дрібно. Змішати горіхи, борошно і цукор. До білків додати щіпку солі і збити міксером 1 хв до піни.

Поступово додавати цукор і продовжувати збивати на середніх обертах. Можна додати ложку лимонного соку або щіпку лимонної кислоти щоб меренга вийшла більш стійкою. Поступово збільшувати швидкість і продовжувати збивати до стійких піків. Не треба спішити збільшувати швидкість, основний час збивати на середній швидкості (збивати 8−9 хв). Частинами додати суху горіхову суміш обережно перемішуючи ложкою знизу вгору.

Масу викласти на деко на силіконовий килимок в 2 кільця від форми діаметром 22 см. Висота близько 2 см. Поставити в розігріту до 120−130 градусів духовку. Сушити приблизно 2 години.

Перші 1,5 години духовку не відкривати, а потім спостерігати. Коржі повинні стати світло-золотавими і сухими. Духовку виключити, привідкрити дверцята і залишити коржі охолоджуватись на всю ніч. Коржі повинні вистоятись не менше доби, щоб в торті вони залишались сухими і хрумкими. Якщо коржі більшого діаметру (наприклад 24 см) і два одразу не поміщаються на деко, то і пекти і збивати меренгу потрібно окремо (розділити всі складові до коржів на 2)

Крем: 7 середніх яєчних жовтків

170 мл молока

170 г цукру, ваніль

260 г вершкового масла

Приготування крему:

Жовтки перемішати з цукром до однорідності. Додати молоко, перемішати. Поставити масу спочатку на середній, а потім на мінімальний вогонь і постійно помішуючи, довести до кипіння. Як тільки з'являться перші бульбашки відразу зняти каструлю з вогню, продовжуючи мішати. Обережно, щоб не заварились жовтки.

Додати ванільний цукор. Накрити плівкою і залишити охолонути. Масло кімнатної температури збити міксером до посвітління і пишності

Поступово порціями додавати заварну основу продовжуючи збивати. Збивати до пишності і однорідності. І основа, і масло повинні бути однакової температури

Крем розділити на 2 частини.

В меншу частину додати просіяне какао і збити до однорідності кольору.

Збирання торту:

На тарілку покласти перший корж гладкою стороною донизу. Покрити його білим кремом. На нього викласти другий корж гладкою стороною доверху. Верх і боки покрити коричневим кремом. Прикрасити за бажанням.

Нагадаємо рецепт вишуканого святкового торту.

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