Вчені розробили новий вид шоколаду: коли він з’явиться у продажі

Крім того, що шоколад — це просто смачно, цей смаколик ще й корисний. Нещодавно «ФАКТИ» писали, що не слід влітку нехтувати шоколадом, оскільки какао є чудовим джерелом поліфенолів, багатих на антиоксиданти, які допомагають захистити шкіру від сонячного проміння. А ось ще вражаюча новина. Здоровіший та екологічніший шоколад може з'явитися на полицях магазинів після того, як швейцарські вчені та шоколатьє розробили рецепт, який замінює цукор на речовини рослинного походження. Згідно зі звітом, опублікованим у журналі Nature Food, вчені отримали солодкий волокнистий гель, який може замінити цукор у шоколаді, шляхом змішування м'якоті та лушпиння какао-бобів, замість того, щоб просто використовувати боби, пише The Guardian.

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Такий підхід «цільної їжі» робить продукт більш поживним, ніж звичайний шоколад, при цьому задовольняючи пристрасть ласунів до солодкого.

«Плід какао — це, по суті, гарбуз, і зараз ми використовуємо лише насіння, — каже Кім Мішра, харчовий технолог з Вищої технічної школи Цюріха та провідний автор дослідження. — Але в цьому фрукті є багато інших чудових речей».

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Дослідники використали м'якоть та сік какао-плодів для виготовлення гелю, який можна додавати до шоколаду замість традиційно використовуваного порошкоподібного кристалічного цукру.

«Зазвичай «додавання вологи до шоколаду — це повна нісенітниця, тому що ви, по суті, руйнуєте його, — каже Мішра. — Ми зневажили одне з найсвятіших правил виготовлення шоколаду».

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За його словами, результати дослідження можуть зробити шоколад більш здоровим та екологічно чистим, а також надати фермерам нове джерело доходу.

Дослідження показало, що в лабораторних умовах новий метод виробництва використовував на 6% менше «землі та води», але збільшив викиди парникових газів на 12%, оскільки вимагав додаткового етапу сушіння, який споживав велику кількість енергії. Але, масштабуючи процес — і сушачи плоди на сонці або використовуючи сонячні батареї, — вони виявили, що викиди парникових газів можуть зменшитися.

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Виробництво шоколаду є одним із найбільш «брудних» і стоїть на одному рівні з виробництвом деяких видів м'яса за кількістю викидів парникових газів, які виділяються на виробництво кілограма їжі. Кім Мішра та його колеги поставили собі за мету зменшити кількість відходів у процесі виробництва і з'ясували, що вони також можуть зробити його більш корисним для здоров'я.

Раніше повідомлялося, що ціни на шоколад можуть зрости. Це пов’язано зі зростанням цін на какао-боби, спричиненим неврожаєм в основних країнах-виробниках какао у Західній Африці.

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